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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708306/هل-يرحل-محمد-صلاح-عن-ليفربول-وكيله-يثير-الجدل-على-السوشيال-ميديا

دوت الخليج

وقام وكيل صلاح والمحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي ، بنشر منشور ، تضمن إيموجي "الضحك"، الأمر الذي ربطه محبي صلاح بأنه على وشك مغادرة قلعة الريدز بعد عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين لتجديد تعاقد المصري، الذي ينتهي الموسم المقبل.

وكانت قد توقفت المفاوضات بين صلاح، وإدارة ليفربول خلال الفترة الأخيرة ، ولكن على ما يبدو فالأمور ليست على ما يُرام، واللاعب سيرحل قريباً عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.

طالب صلاح، إدارة الريدز، بالحصول على ما يقرب من 500 ألف إسترليني أسبوعياً ، الأمر التي وجدت فيه إدارة الفريق الإنجليزي مبالغة كبيرة، لذا كانت تعمل مع صلاح ووكيله ، على تخفيض القيمة المالية المطلوبة، إلى 350 ألف إسترليني ، ولكن النجم المصري كان رافض هذا الأمر.

وترى إدارة ليفربول، أن الرقم المطلوب من جانب صلاح ووكليه، سيعمل على هدم سقف الرواتب داخل غرفة ملابس الفريق الإنجليزي ، لذا مسألة رحيل صلاح عن ليفربول بات متوقعاً وبشدة خلال الأيام المقبلة، وهذا الموسم سيكون هو الأخير لصلاح مع الفريق الذي انضم له في صيف 2017.

وكانت قد أكدت بعض التقارير، على أن نادي ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات النجم المصري، ولكن أشارت التقارير إلى أن تصريحاته التي أدلى بها قبل مواجهتهما في نهائي دوري الأبطال ، قد تقف كحائط السد بين هذه الرغبة وبين التعاقد مع صلاح .

كما قد أشارت بعض التقارير إلى أن صلاح، قد أعطى وعداً لإدارة نادي برشلونة الإسباني ، يفيد بأنه سيضع الفريق في حساباته ومن الممكن أن يرتدي صلاح قميص البلوجرانا في حال رحيله المتوقع عن ليفربول.

أرقام صلاح

وقدم صلاح ، موسماً استثنائياً مع ليفربول خلال الموسم المنتهي، فقد حصد لقب هداف الدوري مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، بتسجيل كلاهما 23 هدفاً ، إضافة لحصوله على جائزة أفضل ممرر للكرة بصناعته لزملائه في الفريق 13 هدف.

أما على مستوى البطولات ، فهذا الموسم لم يكن هو الافضل لصلاح، فقد خسر المصري لقب الدوري الإنجليزي ، بعد منافسة شرسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة مع فريق مانشستر سيتي، والذي حصد اللقب في الأخير وبفارق نقطة وحيدة عن الريدز، كما خسر رفاق صلاح في ليفربول، لقب دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة في المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.

حصد صلاح، هذا الموسم لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي ، وكأس الرابطة، على حساب تشيلسي ، بعد الفوز في البطولتين بركلات الترجيح.