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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708304/بعد-تولي-ربيع-ياسين-تدريب-أسوان-لاعبو-الأهلي-القدامي-يغزون-الدوري

أعلن نادي أسوان، تولي ربيع ياسين لاعب الاهلي السابق، ومدرب منتخب مصر للشباب، مهمة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة عقب استقالة مدرب الفريق أحمد مصطفى بيبو .

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وصعد زهرة الجنوب، إلى بطولة الدوري الممتاز في موسمه الجديد بعدما احتل مجموعته تحت قيادة المدير الفني السابق أحمد مصطفى بيبو.

مدربي الأهلي يغزون الدوري

وبعد تولى ربيع ياسين معنى تدريب فريق أسوان، أصبح لاعبو الأهلي القدامي، هم المسيطرين ومعهم المدربين الأجانب، على أندية الدوري الممتاز، وخلال هذا التقرير نرصد لكم أسماء المدربين الذين سبق لهم اللعب في النادي الأهلي، وحاليا يتواجدون على رأس القيادة الفنية لبعض أندية الدوري:

- حسام حسن: عاد حسام حسن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لقيادة النادي المصري البورسعيدي مرة أخرى، بعدما كان يقود الاتحاد السكندري من الموسم قبل الماضي، وتم توجيه الشكر له، ليعود لخوض تجربته الثانية مع فريق المصري البورسعيدي وذلك خلفا للتونسي معين الشعباني، الذي رحل مؤخراً بعد سوء نتائج الفريق تحت قيادته.

أحمد سامي: مدرب سيراميكا كليوباترا ، سبق وأن خاص تجربة لعب داخل صفوف النادي الأهلي، قدم سامي مستوى مميز مع سموحة لمدة موسمين قبل أن يرحل منتصف الموسم الجاري، لفريق سيراميكا ، ليخوض تجربة جديدة مع الفريق الذي صعد مؤخراً للدوري الممتاز.

_ عماد النحاس: يخوض عماد النحاس وهو أحد أهم مدافعي مصر والذي سبق وأن ارتدى قميص النادي الأهلي ، تجربة مع فريق الاتحاد السكندري، ويقدم مستوى مميز مع الفريق حتى الآن في الدوري.

- علي ماهر: يقدم علي ماهر، وهو أحد اللاعبين السابقين في النادي الأهلي، مستوى مميز مع فريق فيوتشر، الذي صعد هذا الموسم للدوري، وتمكن رفقة الفريق صاحب تجربة سنة أولى ممتاز، أن يقودهم للتأهل لبطولة الكونفدرالية ، بعدما جمع الفريق عدد نقاط في الدور الأول، مكنهم من التواجد ضمن المربع الذهبي في الدوري.