انت الان تتابع تفاصيل خبر بصورة مع شقيقته.. ابنة عزت أبو عوف تحيي ذكرى وفاته: دلوقتي مع توأم روحك حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /708296/بصورة-مع-شقيقته-ابنة-عزت-أبو-عوف-تحيي-ذكرى-وفاته-دلوقتي-مع-توأم-روحك

حرصت المخرجة المصرية مريم أبو عوف، على إحياء الذكرى الثالثة، لوفاة والدها الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا عام 2019.

دوت الخليج يرصد إحياء مريم أبو عوف لذكرى رحيل والدها

نشرت مريم، صورة للفنان عزت أبو عوف جمعته بشقيقته الراحله مها أبو عوف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة: الذكرى السنوية الثالثة لأبويا العزيز عزت أبو عوف، 3 سنوات من دونك يابابا.. أنت الآن معك تؤأم روحك.

وفاة عزت أبو عوف

يذكر أن الفنان عزت أبو عوف، توفى في مثل هذا اليوم 1 يوليو عام 2019، بعد صراعه مع المرض ونقلة إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات قبل وفاته، بسبب معاناته من مشاكل في الكبد والقلب، عن عمر يناهز الـ71 عامًا.

في بداية التسعينيات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" مع "عمرو دياب" و"حسين الإمام" و"سيمون"، وانطلق بعدها وشارك في العديد من الأفلام أبرزها كشف المستور، حرب الفراولة، بخيت وعديلة، طيور الظلام، ليلة ساخنة، امرأة هزت عرش مصر، حسن اللول، بنات وسط البلد، السفارة في العمارة، ما تيجي نرقص، مطب صناعي، واحد من الناس، حسن ومرقص، بوبوس، لا تراجع ولا استسلام وعمرو سلمى وغيرها

أما في الدراما فشارك في عدد كبير من المسلسلات أبرزها الملك فاروق، هوانم جاردن سيتي، أم كلثوم، جحا المصري، عباس الأبيض في اليوم الأسود، يا ورد من يشتريك، قضية نسب، الأب الروحي، عفاريت عدلى علام، ظل الرئيس، الصفعة، باب الخلق، الدالى، روبى، ليالى، أحلام في البوابة، العمة نور وامرأة من نار وغيرها.

زيجات عزت أبو عوف

تزوج عزت أبو عوف من السيدة "فاطيما" التي تعرف عليها عندما كانت في الـ 15 من عمرها وقال في لقاء له إنها كانت تشبه الملاك وعانت معه كثيرا لأنه متقلب المزاج ولم تشتكي يوما خلال الـ 37 عاما فترة زواجهما، وقد شعر بحزن كبير بعد رحيلها.