نقيب المهن التمثيلية ينفي وفاة الفنان صلاح السعدني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 04:26 مساءً - نفى الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، شائعة وفاة النجم الكبير صلاح السعدني، والتي أزعجت أسرته والوسط الفني بشكل كبير، وترددت خلال الساعات الماضية.

وأكد زكي أن هذه الشائعات منتشرة منذ يومين وليس لها أى أساس من الصحة ولا يعلم مصدرها، مشددا على الجميع ألا ينغمس وراء الشائعات التى من شأنها إثارة القلائق وإزعاج الفنانين.

كما نفى أيضا أكرم السعدنى فى منشور له عبر فيسبوك أن كل ما تردد عن ذلك هو محض شائعات نافيًا صحة ما تردد عن وفاة شقيق والده صلاح السعدني وكتب: "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر ويديم عليك نعمة الصحة العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر أول وأهم معلم لنا فى طفولتنا أنا وشقيقتى هالة".

كان الظهور الأخير للنجم القدير صلاح السعدنى العام الماضى فى يوم ميلاده الذى أتم به سن الـ77 وكان عام 2013 آخر ظهور فنى له من خلال مسلسل "القاصرات" للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.