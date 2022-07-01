فتح باب التحويل بين المدارس (الشروط والروابط)

جدة - نرمين السيد - وخصصت المديريات التعليمية، روابط يمكن من خلالها لأولياء الأمور التقدم بطلبات التحويل، وفق الشروط المنظمة، على أن تعلن النتائج بعد غلق باب التقديم فى 15 أغسطس المقبل، وقبل فترة كافية من بدء العام الدراسى الجديد 2022/2023.

روابط التحويل بين المدارس

ويمكن التحويل بين مدارس محافظة القاهرة، من خلال هذا الرابـــــــــــــــــــط

كما يمكن التحويل بين مدارس محافظة الجيزة من خلال هذا الرابــــــــــــــــط

وتتم إجراءات التحويل من مدرسة إلى أخرى مع تطبيق أحكام المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حال وجود نزاع بين الأب والأم.

ويتاح التحويل إلكترونيا بين المدارس فى الإدارات والمحافظات المختلفة وداخل نفس الإدارة، ومن المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، ومن مدارس اللغات إلى المدارس التى تدرس باللغة العربية.

ويكون سماح الكثافة الطلابية داخل المدرسة، الشرط الأول لقبول التحويل إليها، ولا تظهر لأولياء الأمور فى بعض الإدارات التعليمية عدد من المدارس على روابط التحويل الإلكترونى، بسبب ارتفاع الكثافات الطلابية فى هذه المدارس وعدم قدرتها على استيعاب أعداد جديدة من الطلاب.

ولا يسمح لأولياء الأمور بالتحويل لمدارس فى أكثر من إدارة بنفس المحافظة، ويستثنى من مواعيد التحويل حالات خاصة بينها: وفاة ولى الأمر، النقل الإدارى لولى الأمر من محافظة إلى أخرى مع إثبات ذلك بشهادة رسمية، أو حدوث كارثة للأسرة.

ضوابط التحويل بين المدارس:

- يتم احتساب السن إلكترونيا فى أول أكتوبر 2022.

- التحويل الإلكترونى بين المدارس يكون لجميع مراحل التعليم بالمدارس الرسمية (عربى) والرسمية لغات والرسمية المتميزة.

- يعتد بالتحويل الورقى يدويا فقط بالنسبة للتعليم الخاص والتعليم الفنى والمحولين من خارج المحافظة.

- المراحل التى يمكن التحويل خلالها من مدرسة إلى مدرسة هى: المرحلة الثانية لرياض الأطفال، مرحلة التعليم الأساسى (الابتدائية والإعدادية) والمرحلة الثانوية.

- التحويل الإلكترونى يتم من خلال ولى الأمر، ويكون مسؤولا عن صحة البيانات المسجلة.

- يمكن لولى الأمر تعديل البيانات التى تم تسجيلها باستخدام الرقم القومى خلال فترة التحويل المعلن عنها.

- تتولى لجان التحويل بالإدارات التعليمية فحص طلبات التحويل وتسجيل نتائج المقبولين على الموقع.

- يتم عمل التنسيقات وفق الفراغات بالمدارس بناء على ما تقوم به لجان التحويلات بالإدارات التعليمية.

- فى حال قبول طلب التحويل، يقوم ولى الأمر بطباعة الاستمارة من الموقع الإلكترونى ويرفق بها الأوراق المطلوبة ويسلمها للمدرسة التى تم التحويل إليها.

شروط التحويل بين المدارس:

أولا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية فى مرحلة التعليم الثانوى العام، يكون لأحد الأسباب الآتية:

- وفاة ولى الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات.

- انتقال محل سكن الأسرة أو محل العمل إذا ترتب على تغيير السكن لولى الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة.

- حدوث كارثة لأسرة الطالب بعد قيده بالمدرسة الخاصة، أدت إلى عجز ولى الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت ذلك بمستندات موثقة.

- حصول الطلاب الناجحين بالصف الأول الثانوى بمدرسة خاصة على مجموع درجات 90% فأكثر.

ويكون التحويل وفقا للضوابط التالية:

- يقتصر التحويل على الطلاب المقيدين فى الصفين الثانى والثالث الثانوى، على أن يكون المجموع فى الشهادة الإعدادية يسمح بقبولهم بالمدارس الرسمية الثانوية.

- التحويل يكون للصف المناظر للصف المقيد عليه الطالب وإلى نفس نوع التعليم.

- وجود أماكن خالية فى المدرسة الرسمية المحول إليها فى حدود الكثافة المسموح بها.

ثانيا: التحويل من المدارس الرسمية للغات (التجريبية) بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقا للآتى:

- يكون تحويل تلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى الصفوف المناظرة بالمدارس الرسمية، شرط سماح الكثافة فقط.

- يكون تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، دون شرط سوى سماح الكثافة.

- لا يجوز التحويل بين المدارس التى تجرى الدراسة فيها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا فى حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التى كان يدرس بها الطلاب كلغة أجنبية أولى، وبعد عقد امتحان للطالب (تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة)، واجتيازه له، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزارى رقم (285) لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

- يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيدا بتلك المدارس قيدا قانونيا صحيحا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة.

- يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التى تقوم بتدريس مادتى العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى للمدرسة، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى، إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها فى الصفوف المناظرة، مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل، التى تصدر بناء على موافقتنا، وموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فى هـذا الشأن.

ثالثا: التحويل بين المدارس الرسمية والمدارس الخاصة (عربى) إلى المدارس الخاصة للغات والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) والعكس:

- يجوز تحويل الطلاب الذين يدرسون باللغة العربية، للدراسة بمدارس اللغات أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، بعد عقد اختبار تحديد مستوى لهم فى اللغة الأجنبية المستخدمة فى التدريس، والمواد التى تدرس بها، بمعرفة المدرسة المحول إليها، وتعتمد النتيجة من الإدارة التعليمية.

- يجوز تحويل الطلاب من مدارس اللغات، أو المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية)، أو المدارس الخاصة (عربى)، إلى المدارس الرسمية (عربى) مباشرة، دون أى اختبارات، ودون النظر إلى نجاحهم فى مادة المستوى الرفيع، واللغة الأجنبية الثانية.