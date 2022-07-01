انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى زمزم لـ دوت الخليج: نعيش العصر الذهبى للجمعيات الأهلية فى مصر..والهند فيها أكثر من 3مليون جمعية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708298/مصطفى-زمزم-لـ-تحيا-مصر-نعيش-العصر-الذهبى-للجمعيات-الأهلية-فى-مصروالهند-فيها-أكثر-من-3مليون-جمعية

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية: نعمل فى مجال العمل الأهلى منذ أكثر من 15 عاما، ولكن بدأنا ننشأ صناع الخير منذ عام 2017، وسبقها العمل لمدة عام بشكل غير مؤسسى حيث تجميع شركات القطاع الخاص والعمل فى منظومة مواجهة فيرس سى فى حين كان منتشر بمصر بشكل كبير جدا.

دوت الخليج

مبادرة إطمن

وأضاف زمزم، في ندوة دوت الخليج: كان لدينا فرصة كبيرة بأن شغلنا بالإنجازات التى تحدث كان يفرض نفسه على الساحة..ومن ثم كانت النظرة من القيادة السياسة لمجموعة من الشباب يؤسسون عمل أهلى بمفهوم جديد وخاصة من خلال أول مبادرة لمؤسسة صناع الخيرة والتى كانت تحت عنوان"إطمن على نفسك"..خاصة أننا فى المؤسسة لدينا 5قطاعات الأول طبى والثانى تعليمى والثالث قطاع بيئى والرابع تنموى والخامس إجتماعى، وبدأنا بالقطاع الطبى خاصة أننا كنا نراه الأهم فى ضوء الأزمات الصحية التى كانت تضرب المجتمع فى حينها.

وتابع: كان هناك توافق بين مجلس الأمناء فى ضرورة أن يكون العمل من خلال مشكلة كبيرة فى المجتمع ويتم إقتحامها لتقديم حلول على أرض الواقع، من خلال تخطيط استراتيجى واضح وتفكير علمى ممنهج، وبالتالى تم دراسة ملف فيرس سى من خلال خبراء كبار ورأينا أن هذا الملف يحتاج لجهد كبير من المجتمع المدنى ومن ثم قررنا الإقتحام مع جهود الدولة وكانت مبادرة إطمن على نفسك أولى الفعاليات وخلال أول سنة من عمر المبادرة خدمنا نحو 640 ألف مواطن، وكان يمثل رقم ضخم جدا .

مؤتمر الشباب فى أسوان

و استكمل زمزم: عرضنا هذه المبادرة على الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب فى أسوان وبعدها حذنا على دعم كبير جدا من وزارة الصحة، ومن ثم أصبحنا أمام أعداد أكبر وتطور الأمر بمبادرة الـ 100 مليون صحة من خلال الدولة المصرية.. بدأنا نبحث عن ملف أخر للعمل عليه وأصبحنا أمام مشكلة العمى والقرانية والمياه الزرقاء والبيضاء، وتمثل أزمة كبيرة وأطلقنا مبادرة عنيك فى عنينا لمكافحة مسببات العمى وهدفنا نخدم 100 ألف بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع: الأهم بالنسبة لنا فى كل هذه الجهود هو وجود الرؤية والهدف الذى يتم التحرك فى إطاره وخاصة على مستوى تطوير البحوث لخدمة الجهود المبذولة،وتبادل الخبرات مع الدول الأوربية والآسيوية خاصة أننا فى مصر نتحدث فى نحو 50 ألف جمعية ولكن فى دولة مثل الهند تتحدث عن 3 ملايين جمعية وأمريكا مليون و200ألف وغيرها من الدولة التى يمثل المجتمع المدنى القوة الغاشمة وصاحب التأثير الكبير ويملك الجامعات الأكبر فى العالم، وهنا فى مصر نحاول أن نجرح من البيئة الأكثر تعمقا بشأن انتشال الأسر الأكثر فقرا لتنتقل إلى بيئة القطاعات التعليمية والصحية والتنموية وهذا أمر يمثل لنا مشروع فى الفترة المقبلة.