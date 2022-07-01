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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708297/وزير-الرياضة-يشيد-بذهبية-بسنت-حميدة-التاريخية-ويؤكد-دعمها-حتى-أولمبياد-باريس-2024

تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ببسنت حميدة، لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، والتي توجت أمس بذهبية منافسات 100 متر عدو، بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022.

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وأثنى وزير الرياضة على إنجاز بسنت حميدة التاريخي، خلال إتصاله باللاعبة، وأكد أن هذا الإنجاز هو الأول من نوعه في تاريخ منافسات ألعاب القوى المصرية، وتواجد لاعبة في مسابقات 100 متر عدو، يؤكد أن مصر تدخل العديد من المنافسات التي لم تشهد تواجدنا بها، وأن ننافس عليها ونتفوق بها هو أمر يستحق الفخر.

وأكد وزير الشباب أن الوزارة ستستمر في دعم ألعاب القوى المصرية، ودعم بسنت بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، من أجل أن تحقق إنجاز جديد للرياضة المصرية في أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

وكان قد هنأ وزير الشباب والرياضة جميع لاعبى المنتخبات المصرية المشاركة بالبطولة لفوزهم بعدد 27 ميدالية متنوعة -حتى الآن- بمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط فى رياضات "الكاراتيه، الجودو، المصارعة، ألعاب القوى، الملاكمة، تنس الطاولة، الملاكمة، الجمباز، الريشة الطائرة، الرماية".

ويقدم جميع لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية عروضاً ومستويات متميزة فى مختلف منافسات النسخة الـ ١٩ بدورة ألعاب البحر المتوسط، فى صورة تؤكد تطور الرياضة المصرية التى تشهد دعماً كبيراً من قبل القيادة السياسية فى ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة.

وزير الرياضة يشيد بذهبية بسنت حميدة التاريخية.. ويؤكد دعمها حتى أولمبياد باريس 2024

وتشارك مصر بدورة ألعاب البحر المتوسط فى منافسات:"ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية".