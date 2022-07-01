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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708295/الضرائب-تحذر-من-بيع-السجائر-المهربة-والمقلدة-عقوبتها-الحبس-ومفيش-تصالح

حذرت مصلحة الضرائب المصرية من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة( المعسل) المهربة والمقلدة، التي لا تحتوي على الطابع الضريبي "البندرول" الملون باللون الأخضر، بالنسبة للمنتجات المحلية، واللون الأزرق بالنسبة للمنتجات المستوردة، واللون البنفسجي بالنسبة لمنتجات الشيشة "المعسل".

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وأكد مصلحة الضرائب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتورط في بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل) المهربة والمقلدة، التي لا تحتوي على الطابع الضريبي "البندرول" الملون بالألوان السابقة، إلى النيابة.

وشدد مصلحة الضرائب على أن لأن هذا يعد جريمة تهرب ضريبي وجمركي وعقوبتها، الحبس ولا يتم التصالح فيها.

ولفتت إلى أن المصلحة لاتشجع المواطنين علي التدخين ولكن تحافظ على صحتهم عن طريق استخدام المنتجات الأصلية الخاضعة لمعايير منظمة الصحة العالمية والتي تحتوي على الطابع الضريبي ( البندرول) الملون. ا أنواع الطوابع الضريبية المستخدمة علي منتجات السجائروالشيشة(المعسل):

- طابع ضريبي ( البندرول) للإنتاج المحلي

- طابع ضريبي ( البندرول) للإنتاج المستورد

- طابع ضريبي ( البندرول) لمنتجات الشيشة ( المعسل)

الضرائب نحذر من بيع السجائر المهربة والمقلدة: «عقوبتها الحبس ومفيش تصالح»

وقالت مصلحة الضرائب في تصريحات لها إن هناك سوق موازي لبيع أنواع متعددة من التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة الواردة من الخارج بطرق غير مشروعة ( مهربة ) وهي عبارة عن سجائر مقلدة وغير أصلية تشبه السجائر الأصلية الإنتاج (المحلي والمستورد ) تضر بالاقتصاد المصري، لأنه لم يتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عليها لأنها تدخل السوق المصري بطرق غير مشروعة ، مما يساهم فى تقليل موارد الدولة من هذه السلع لأنها تباع بنفس أسعار المنتجات الأصلية ، مما يؤدي إلى ضياع حقوق الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أنه يتم حاليا تطبيق منظومة الطابع الضريبيي ( البندرول ) المؤمن الذي يحتوي علي QR يمكن التأكد من خلاله من صلاحية الطابع والشركة المنتجة الأصلية الخاضعة للرقابة و التأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة العالميه لصناعه التبغ والسجائر التقليديه والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية ، مشيرًا إلى أنه يمكن للمستهلك النهائي الكشف والتأكد من سلامة المنتج عن طريق بعض الاختبارات السهله والسريعة على الطابع الضريبى ( البندرول ) والتى يمكن إجراؤها قبل شراء المنتج من منافذ البيع ( الاكشاك والمحلات ) ، مضيفًا أنه يوجد برنامج سيتم إتاحته علي موقع (تحميل البرامج ) IOS و ANDROID لجميع المواطنين مجانًا ، يمكن من خلاله التأكد من صحة المنتج والشركة المصنعة الأصلية التي تخضع للرقابة الصناعية والتأكد من أن المنتج طبقًا لمعايير الصحة العالمية.