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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708294/سواريس-أنا-هنا-من-أجل-أن-يفوز-النادي-الأهلي-وسعيد-بتدريب-أفصل-فريق-في-إفريقيا

سواريس: أنا هنا من أجل أن يفوز النادي الأهلي.. وسعيد بتدريب أفصل فريق في إفريقيا

تحدث ريكاردو سواريس المدير الفني الجديد للنادي الأهلي ، عن سعادته بتدريب فريق الكرة بالنادي، وعن طموحاته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال المدرب الجديد، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه للإعلام ،:"لا أحد فوق الأهلي.. الأهلي فوق الجميع، وأنا هنا من أجل أن يفوز الأهلي في كل وقت".

واضاف:"من أول اليوم، يمكنني القول بأن لاعبي الاهلي سيضعون كل شي من أجل الفوز".

واستكمل:"نسعى لوجود كفاءة فنية وشخصية مميزة للأهلي"، وهذا تحدي جديد بالنسبة لنا".

ووعد الجمهور بتقديم شئ يليق باسم النادي وتاريخه ، وأكد على أن هدفه هو الجهاز الفني إسعاد النادي وجماهيره ".

وبعد إعلان النادي الأهلي، التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

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_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.