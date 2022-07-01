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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708292/لتبادل-العلماء-البرلمان-يناقش-اتفاقية-التعاون-المصري-الأمريكي-للعلوم-والتكنولوجيا-الأحد-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

دوت الخليج

البرلمان يناقش اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا

أكد تقرير اللجنة المشتركة، أن التكنولوجيا تحتل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتسهيل التواصل بين النـاس، حيـث أسهمت بفعالية في جعل العالم الكبير يبدو كأنه قرية صغيرة، وتحقق ذلك بفضـل ما قدمته التكنولوجيا للناس من وسائل وطرق لتعزيز وتسهيل التواصـل فيمـا بينهم، فتنوعت هذه الوسائل وما يرتبط بها من قدرة تواصل الناس مـع بعضـهم البعض عبر القارات والبلدان المختلفة خلال ثوان معدودة، وأن تطـور المعرفة والعلوم يسهم بشكل كبير في الوصول إلـى المعلومـات واكتسابها، وبالتـالي تطويرها.

ثورة علمية ومعرفية ضخمة

وهو ما يعد سبباً لوجود ثورة علمية ومعرفية ضخمة يترتب عليهـا تسهيل حياة البشر من خلال زيادة الاختراعات في المجالات العمليـة المختلفـة، ومثال ذلك إمداد المصانع بالعديد من الآلات والمعدات المتطورة التي ساعدت على توفير سلع وخدمات ذات جودة عالية، وذلك عن طريق تسهيل عمليات الإنتاج في المصانع وجعلها ذات وقت وجهد أقل، بالإضافة لإفادتها في تقليل تكلفة التشغيل لصالح أرباب العمل.

رفع كفاءة العمل والإنتاجية

فقد أسهمت التكنولوجيا في حل المشكلات البشرية المختلفة، وخاصة في الوقت الراهن نظراً لما يمر به العالم من حالة تغيرات سريعة مرتبطة بكم المعلومات الموجودة.

وتكمن أهمية استخدام التكنولوجيا في مجال الأعمال في توافر العديد من الآليـات التي تسهم في رفع كفاءة العمل والإنتاجية المنوطة به، إلى جانب تسريع عمليـة العمل وتسهيلها، وتوفير العديد من برامج الحاسب الآلى التي تساعد على تحقيق الدقة في المعاملات المالية وما يتعلق بها من رواتب موظفين، أو دفع فواتير أو غير ذلك، وتجعل من تنفيذ تلك المهام أكثر سهولة، وتحقق التكنولوجيـا درجـة عالية من التنافس بين الشركات والمؤسسات.