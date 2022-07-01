حسام غالي يكشف كواليس التعاقد مع سواريس مدرباً للأهلي

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708291/حسام-غالي-يكشف-كواليس-التعاقد-مع-سواريس-مدربا-للأهلي

تحدث حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، عن تفاصيل التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريس، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في الوقت الحالي في مقر النادي والخاص بتقديم المدرب الجديد.

وقال غالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الجديد ،" الخطيب كلفني أنا وامير توفيق ومعنا عمرو شاهين ، للبحث عن اسم جديد يدرب الأهلي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف:" عقدنا أكثر من جلسة عبر زوم واتفقنا على كل المعايير الخاصة باسم المدرب الجديد ".

واستكمل:" كان هناك 4 أسماء مطروحة للتفاوض معهم، وسواريس كان من بينهم ".

واستفرد:"تحدثنا معه عن أمر تدريبه للنادي الأهلي ، ورحب بشدة ، وتم التفاوض معه على كل الأمور عبر زوم".

وأتم:" سواريس كان سهل ومرن في تفاوضه معنا ولم يصعب الأمور المادية علينا ".

وبعد إعلان النادي الأهلي، التعاقد مع هذا المدرب، نرصد لكم خلال هذا التقرير مشواره التدريبي وأبرز أرقامه مع الفريق الذي يقوده في الوقت الحالي في الدوري البرتغالي:

سواريس هو مدرب برازيلي الجنسية، يبلغ من العمر ٤٧ سنة ، وكان يلعب في مركز قلب الدفاع مع العديد من الأندية البرتغالية والبرازيلية، وقاد "جيل فيسينتي" للمركز الخامس في الدوري البرتغالي هذا الموسم خلف بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة وسبورتنج براجا، وقادهم لدوري المؤتمر الأوروبي.

_تدرّج في تولي قيادة عدة أندية برتغالية من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى.. لم يسبق له قيادة أي فريق كبير.

_ حقق نتائج لافتة مع الأندية التي دربها.

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_لم يحقق ألقاب خلال مسيرته لطبيعة الفرق التي قادها، انجازه مع جيل فيسنتي هو أفضل انجاز في مسيرته بالوصول بهم للمركز الخامس في الدوري البرتغالي وتمكينهم من المشاركة لأول مرة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفقا لموقع TransferMarkt.. طريقة لعبه المفضلة هي ٤-٣-٣.

المدرب لديه قيمة شرط جزائي مع الفريق البرتغالي تبلغ ٢٥٠ الف يورو.

أنهى جيل فيسينتي الدوري البرتغالي بقيادة ريكاردو سواريس في المركز الخامس ليتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.