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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708288/عبد-العزيز-مخيون-يوجه-رسالة-شكر-لمعزيه-في-وفاة-والدته

وجه الفنان عبد العزيز مخيون، رسالة شكر وامتنان إلى كل من قدم واجب العزاء والمواساة من فنانين وإعلامين في وفاة والدته، ناهد مخيون، التي رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

دوت الخليج يرصد رسالة عبد العزيز مخيون لمعزيه في وفاة والدته

وكتب عبد العزيز مخيون، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لي واجب العزاء والمواساة في وفاة والدتي، رحمها الله.

وأضاف عبد العزيز مخيون: الشكر والعرفان للأهل والأصدقاء والزملاء الفنانين، والإعلاميين، والجمهور العزيز، وأبناء قبيلة الجمعيات في مصر، والشكر والامتنان للأخوة والأشقاء في المغرب وتونس وسوريا وفلسطين ولبنان والعراق.. لا أراكم الله مكروها، والدنيا والدوام لله.

شُيع جثمان والدة الفنان المصري عبد العزيز مخيون من أحد مساجد عزبة مخيون مركز أبو حمص في البحيرة وسط غياب نجوم الوسط الفني.

وفاة والدة عبد العزيز مخيون

أعلن الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، اليوم، وفاة والدته، حيث شارك متابعيه عبر حسابه على «فيس بوك» قائلاً: «توفيت إلى رحمة الله والدتي الحاجة ناهد مخيون.. رحمها الله وأكرمها وتقبلها في رحابه.. و(إنا لله وإنا إليه راجعون)».

من جانبه، أعرب عبد العزيز مخيون عن سعادته بصدور كتاب "المتفرد"، للكاتب ماهر زهدى، عن صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة والذى يتناول مسيرة مخيون الفنية، ومناقشته بالمهرجان القومى للسينما.

قال مخيون فى منشور له على فيسبوك: "ضمن أنشطة المهرجان القومى للسينما كانت ندوة لمناقشة كتاب "عبد العزيز مخيون المتفرد" تأليف الأستاذ ماهر زهدى ويأتى هذا الكتاب ضمن إصدارات المهرجان الذى شرفت بتكريمه هذه الدورة".

وأضاف: كان مبعث سعادتى وفرحى فى هذا اللقاء هو ألتقائئ بزملاء المسيرة وهم اصدقائي الأعزاء كمال رمزى رئيس المهرجان رفيق الرحله.

آخر أعمال عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون قدم أخر أعماله مسلسل "الاختيار" فى دور مرشد الجماعة الإرهابية، والذةى عرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، وعدد من الفنانني الشباب، إخراج بيتر ميمى.