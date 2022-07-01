غداً السبت..ضعف مياه الشرب لمدة 12ساعة بمدينة الواسطى ببني سويف

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708285/غدا-السبتضعف-مياه-الشرب-لمدة-12ساعة-بمدينة-الواسطى-ببني-سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن ضعف مياه الشرب بمدينة الواسطى غدا السبت 2 يوليو، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وذلك نظرا لتوقف مأخد محطة المياه المطورة للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضى للمحطة.

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وتقدمت الشركة فى بيان لها باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

منشادة المواطنين

وناشدت الشركة، المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف تعلن خطة الاستعداد لعيد الأضحى

وفي سياق أخر أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن رفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع تواجد التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بإدارة الأزمات بالديوان العام والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول.

استمرار المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء بمعرض بيع اللحوم والسلع الغذائية أضحى مبارك

وأكد المحافظ، على تكليفه وكيل وزارة التموين، باستمرار المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء بمعرض بيع اللحوم والسلع الغذائية أضحى مبارك، والذي تم افتتاحه مؤخرا، للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والتموين والعارضين، لعرض وبيع اللحوم والسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية لتكثيف الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها،والدفع بكميات احتياطية لأى منطقة قد يحدث بها شكوى أو قصور، ومتابعة أرصدة المواد البترولية وتكليف مفتشين بكل محطة تعبئة بوتاجاز لضمان استمرار الإنتاج على النحو المطلوب مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات بجانب التنبيه على المخابز البلدية بالعمل بكامل طاقتها خلال أجازة العيد والتأكد من توافر أرصدة كافية من السلع والدقيق بالمطاحن ، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات برئاسة مدير الإدارة ،لمتابعة الحالة التموينية خلال العيد.