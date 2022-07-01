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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708284/التنسيقية-تهنئ-النائبة-آيه-مدني-لتعيينها-رئيسا-للجنة-اللاعبين-بالاتحاد-الرياضي-للتضامن-الإسلامي

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آيه مدني، لتعيينها رئيسا للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

دوت الخليج

«التنسيقية» تهنئ النائبة آيه مدني

وتمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للنائبة آيه مدني، عضو التنسيقية، دوام النجاح في المستويات كافة.

النائبة آية مدني: التلاحم والوحدة الشعبية عنوان الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

هذا و هنأت النائبة آية مدني،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بذكرى ثورة 30 يونيو، متقدمه بتحية إجلال وتقدير لشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لكي تنعم بلادنا بالأمن والسلام.

التلاحم والوحدة الشعبية

وأشارت مدني، إلى أن في كل ذكرى للثورة يكون هناك أجندة واضحة للدولة سواء كانت بمحاربة الإرهاب أو الاصلاح الاقتصادي او تمكين الشباب أو بالمبادرات الرئاسية او من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، متابعه أن عنوان هذه المرحلة هو " التلاحم والوحدة الشعبية" وذلك من خلال الحوار الوطني الذي دعى إليه الرئيس السيسي والذي يمثل توطيد حقيقي للعلاقات بين مختلف القوى السياسية دون تمييز.

وأكدت عضو تنسيقية الأحزاب، أنه خلال السنوات الثمانية الماضية حققت ثورة 30 يونيو جميع أهدافها وحققت نتائج اكثر مما كنا نتخيل ساهمت جميعها في تقدم مصر ورفعتها وتحولها إلى جمهورية جديدة تمكنت فيها من استعادت مكانتها وقوتها الإقليمية مرة أخرى.