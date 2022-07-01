وظائف المصرية للاتصالات we .. أعرف الشروط

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - يتساءل الكثيرون عن وظائف المصرية للاتصالات we وشروط التقديم خاصة أنها بمرتبات مجزية، وأعلنت شركة المصرية للاتصالات we عن حاجتها لموظفين في أكثر من قطاع يرصد تفاصيل التقديم دوت الخليج والشروط اللازمة لقبول المتقدمين.

وظائف المصرية للاتصالات مطلوب مهندسين حديثي التخرج التخصصات الآتية: - اتصالات - كهرباء - مدنى شروط وظائف المصرية للاتصالات we - الحصول على بكالوريوس هندسة بتقدير جيد على الأقل. - يكون المتقدم تخصصه ضمن التخصصات المطلوبة ( اتصالات – كهرباء – مدني ). - لا يزيد السن عن 27 سنة. - محدد الموقف من التجنيد. - من سكان المحافظات الآتية طبقا للبطاقة الرقم القومي. (القاهرة الكبرى – الفيوم – مطروح – الوادي الجديد – جنوب سيناء – شمال سيناء – البحر الأحمر – العلمين).

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