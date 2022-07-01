منير مكرم يكشف لـ دوت الخليج حقيقة وفاة صلاح السعدني

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708281/منير-مكرم-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-وفاة-صلاح-السعدني

نفي شائعة وفاة صلاح السعدني

وتواصل موقع دوت الخليج مع منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية ليكشف حقيقة هذا النبأ، فأكد أنه شائعة عارية تمامًا من الصحة.

معلومات حول صلاح السعدني

ولد الفنان صلاح السعدني في الثالث والعشرين من أكتوبر من عام 1943 بإحدى القرى وبالتحديد قرية كفر القرينين بمحافظة المنوفية، وددرس في كلية الزراعة وحصل منها على شهادة البكالوريوس، وشقيقه هو الكاتب الصحفى محمود السعدني.

وبدأ الفنان صلاح السعدنى التمثيل بمسرح الجامعة برفقة الفنان عادل إمام الذى يعتبر من أكثر الفنانين قربا من الفنان صلاح السعدنى ، ثم بعد ذلك قام بتقديم أول عمل له من خلال مسلسل (الرحيل) عام 1960،ثم غاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية ) ثم توالت الأعمال الفنية ليقدم العديد من الإعمال السينمائية والتليفزيونية التى تبقى خالدة فى وجدان جحمهورة ومحبيه.

بدأ الفنان المصري القدير صلاح السعدني حياته الفنية عندما قدم دور في مسرحية “لوكاندة الفردوس” والتي تم عرضها في عام 1964، ثم توالت أعماله الفنية فقدم دور علواني في فيلم “الأرض” أمام الفنان القدير الراحل محمود المليجي والفنان عزت العلايلي وغيرهم.ثم توالت الأعمال الفنية حتى قدم فيلم أغنية على الممر الذى يعتبر نقطة إنطلاقة للفنان صلاح السعدني ،كما أنه قدم العديد من الأعمال التليفزيونية والتى لقت شهرة واسعة ونجاح باهر مثل مسلسل “أرابيسك”ومسلسل ليالي الحلمية.

شارك الفنان القدير صلاح السعدني مع الفنان القدير يحيى الفخراني في مسلسل “ليالي الحلمية” وكونا ثنائي متميز ومتألق، المسلسل هو واحد من أشهر المسلسلات في فترة الثمانينات خاصةً أنه ضم نخبة من كبار النجوم ولكن تظل شخصية العمدة سليمان غانم والباشا سليم البدري من أهم شخصيات المسلسل، ورغم أنه كان من المقرر أن يقدم الفخراني دور العمدة والسعدني دور الباشا إلا أن الفخراني قرر أن يقدم هو دور الباشا، ورغم أن السعدني كان ثالث المرشحين للدور حيث سبقه الفنان سعيد صالح والفنان محمود عبد العزيز ولكن استقر الدور على السعدني، وكون كل منهما ثنائي مميز.