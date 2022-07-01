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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708290/موعد-نتيجة-تقديم-الصف-الأول-الابتدائي-للمدارس-الحكومية-2022

رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، أصبح من أعلى الكلمات البحثية على مختلف محركات البحث ومؤشرات جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور على نتيجة تقديم الصف الأول.

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدراس الحكومية 2022 مصر

ينشر موقع دوت الخليج، لقرائه، موعد نتيجة تقديم السف الأول الابتدائي للمدراس الحكومية، ورابط نتيجة تقديم الصف الأول للمدارس الحكومية.

الصف الأول الابتدائي للمدراس الحكومية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن غلق باب التقديم للصف الأول الابتدائي أمس الخميس 30 يونيو، بعدما قام عدد كبير من المواطنين بالتقديم لأبنائهم في مرحلة الصف الأول الابتدائي، كما أوضحت الوزارة أن النتائج ستعلن بشكل إلكتروني عبر

موعد نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدراس الحكومية، ومرحلة رياض الأطفال، في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، من خلال موقع التسجيل الذي أتاحته الوزارة، من هـــنــــا.

رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدراس الحكومية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022، إلكترونيا، عبر رابط وزارة التربية والتعليم الفني، حيث يقوم ولي الأمر بالدخول إلى الموقع من هــــنـــا ، وتسجيل الدخول عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، وكلمة المرور الذي قام بتعيينها سابقًا حتى يمكنه معرفة نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي بمجرد ظهورها.

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2022

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس، والتي جاءت كالتالي:

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- عدد 6 صور شخصية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- دمغات التأمين الصحي.

- طابع المهن التعليمية وتنمية موارد وصندوق تمويل مشروعات.

- إيصال كهرباء أو ماء أو غاز.

- ملف به اوراق التقديم في المدارس من المكتبة.

- صورة من التقديم على الإنترنت بها ثلاث رغبات لثلاث مدارس ٱولهم المدرسة التى ترغب التقديم فيها.