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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /708287/تظهر-قريبا-رابط-نتيجة-الشهادة-الثانوية-الصناعية-2022-بالاسم

يبحث طلاب الشهادة الثانوية الصناعية، عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية 2022، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات، وعكوف وزارة التربية والتعليم على القيام بعمليات التصحيح وتقدير الدرجات، تمهيدًا للإعلان عنها، وذلك عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية.

دوت الخليج

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية 2022 بالاسم

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت أن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2022، ستكون متاحة على بوابة التعليم الفني بمجرد إعدادها واعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الصناعية 2022 الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، عبر الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع الوزارة عبر الرابط التالي.

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع وزارة التربية والتعليم ، وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

خطوات الحصول على شهادة الثانوية الصناعية 2022

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني، من هنا، ومن خلال الخطوات التالية:

أولا:- اختيار خانة «الطالب».

ثانيًا:- الضغط الاستعلام لعرض نتائج الدبلومات الفنية 2022».

ثالثا:- اختيار قسم الدبلومات الفنية زراعة أو صناعة أو تجارة وغيرها.

رابعًا:- إدخال رقم الجلوس

خامسًا:- الضغط على بحث لتظهر لك النتيجة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الصناعية

أما بالنسبة لموعد ظهور نتيية الشهادة الثانوية الصناعية، فقد صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية، ومنها الثانوية الصناعية، لا تزال حتى الآن في مرحلة التصحيح والتجهيز والتجميع وسيتم الإعلان عنها بعد انتهاء الأعمال، موضحا أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية فور الانتهاء منها وربما يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.