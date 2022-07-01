موعد صلاة عيد الأضحي المبارك في مصر 2022

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عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الأضحى في مصر، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، يستقبل المسلمون العيد الكبير بالصيام منذ أول. يوم في شهر ذي الحجة المبارك ، ويوم العاشر يستهل جميع المسلمون في الأراضي الإسلامية بصلاة العيد التي تقام في الأماكن. المفتوحة والشوارع، حيث تكتظ بآلاف المصلين من الرجال والنساء ، أعاده الله بالخير واليمن والبركات علينا جميعا .

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

من المقرر أن تكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم السبت القادم الموافق التاسع من شهر يونيو 2022 وهو يوم. العاشر من ذي الحجة 1443 هـ، وهو أول أيام التشريق.

وقفة عرفات تكون يوم الجمعة القادم وهي أول مناسك الحج، وموافقتها ليوم الجمعة تعني الكثير بحيث تعم البركات والطيبات ويصبح عيد المسلمين عيدين يتمنون فيه من الله عز وجل الخير كله، متطلعين لرضا الله وغفراه.

وقد تم الإعلان عن أن يكون موعد صلاة العيد في مدينة القاهرة في تمام الساعة الخامسة وست وعشرون دقيقة ، أما موعد الصلاة في مدينة الجيزة فيوافق الخامسة وست وعشرون دقيقة أما محافظة الإسكندرية يكون في الساعة ٥.٢٨ دقيقة .

أضاحي العيد الكبير

حيث يسمي العيد الكبير بعيد الأضحى حيث يقوم فيه المسلمون من القادرين بذبح الأضاحي في أول وثاني وثالث أيام العيد. وكان أخر موعد لأصحاب الأضحية يستطيعون فيه قص أظافرهم أول حلق شعورهم يوم الأربعاء الماضي حتى موعد تقديم الأضحية.

يمكن أن تكون الذبيحة من الضأن ولابد أن يكون ذكر أي خروف، أو من البقر وقد يباح أن يشترك في. الأضحية أكثر من شخص وقد يصل عدد الأشخاص المشتركون في العجل الواحد لسبعة أشخاص.

وقد أجازة وزارة الأوقاف المصرية أن يقوم المسلم بتقديم الأضحية عن طريق القسط، بأن يدفع ثمن الأضحية على عدة أقساط وتقوم الجهة المسئولة عن ذلك بتقديم لحم الأضحية له في العيد.

إجازات العيد الكبير في القطاع الحكومي .

تبدأ أجازة العيد من يوم السبت وتستمر لمدة خمسة أيام ولكن تكون فيها أجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام فقط، يعود بعد ذلك الموظفون إلى أشغالهم يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من يونيو.