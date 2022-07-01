سواريز خلال المؤتمر الصحفي: من الأن سنبدأ حقبة جديدة في تاريخ الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 03:29 مساءً - أكد البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، أنه يعلم حجم المسؤولية التى يتحملها منذ قبوله تدريب المارد الأحمر، وقال سواريز فى المؤتمر الصحفي الذى يعقد حاليا بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة لتقديمه إلى الإعلام، "أعلم جيداً ما هى حجم المسؤولية في تدريب فريق بحجم الأهلي، وأشكر قبل أى شىء الثقة التى منحها لى مجلس الإدارة، وسوف أظل أنا والجهاز الفني ندعم النادى بطموح عالٍ، وأنا سعيد جداً بوجودى هنا لتمثيل أكبر نادٍ في أفريقيا.

وأضاف سواريز، "من الأن سنبدأ حقبة جديدة فى تاريخ النادي، أعلم جيداً أننا جميعا مع بعضنا البعض قادرون على تحقيق أمور كثيرة، والأهلي بالفعل حقق الكثير عبر تاريخه".

وتابع مدرب الأهلى الجديد، "أعلم أنني أمثل طبقة جماهيرية عريضة للأهلي، كلهم يعشقون النادى ويدعمونه، وشعارهم الأهلي فوق الجميع، من أول يوم أقدر أن أقول إن لاعبي الأهلي سوف يقدمون كل شىء من أجل الفوز ونسعى ليكون هناك شخصية مميزة للأهلي في اللعب".