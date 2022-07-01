«الإيسيسكو» وجامعة محمد السادس تعقدان ورشة عن الميتافيرس

جدة - نرمين السيد - عقدت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمغرب، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، ورشة عمل دولية حول دور عالم "الميتافيرس" فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وتم خلال الورشة مناقشة تقنيات الميتافيرس ودورها فى تحقيق التنمية بمجالات الصحة والتعليم والثقافة والاقتصاد وريادة الأعمال لدى الشباب. وأفاد بيان للايسيسكو اليوم بأنه خلال افتتاح الورشة، أكد الدكتور رحيل قمر، رئيس قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، حرص المنظمة على رفع الوعى بمختلف أنواع التقنيات الحديثة، ودورها فى تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير برامج وعقد ندوات وورش عمل فى مجال التكنولوجيا والابتكار وتقنية الميتافيرس لفائدة شباب العالم الإسلامى. وأضاف البيان أن الدكتور عادل صميدة، خبير بقطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، استعرض بعض أهم مظاهر الواقع الافتراضى والوقع المعزز والواقع المختلط، التى يمكن توظيفها لتطوير مجال التعليم فى المستقبل، وتحسين طرائق التعلم. وأشار البيان إلى أن المشاركين فى الورشة، من خبراء ومختصين فى مجال التكنولوجيا الحديثة، ناقشوا دور الميتافيرس فى تطوير جميع مجالات الحياة.

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