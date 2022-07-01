احتفالات واجتماعات.. حصاد القوى العاملة الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشارك وزير القوى العاملة فى احتفالية اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، وتحديث ومراجعة كل القوانين والقرارات بما يتواءم مع المعايير الدولية، وتعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، يهنئ عمال مصر بانتهاء العرس الديمقراطى الكبير لانتخابات الدورة الجديدة 2022-2026 واختيار رئيسا لاتحاد عمال مصر خلال الاحتفالية.

وصرف 1.3 مليون جنيه مستحقات تعويض 12 وثيقة تأمين أسر العمالة غير المنتظمة، وإعلان إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة 30 ثورة يونيو، وتعيين أول دفعة من خريجى البرنامج كمدربين بشركة هواوى مصر، وتعيين 12165 شابا منهم 277 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وتحويل 3.7 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، وذلك لأسر 6 عمال متوفين من 5 محافظات وهى: الإسكندرية والمنيا والمنوفية وبنى سويف والقاهرة، وصرف مصاريف علاج لـ 3 حالات عجز جزئى نتيجة إصابة أثناء العمل، وحالتين إستثنائية، وباقى تعويض لأبناء عامل، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا.



وقبل توزيع الشيكات المستحقة لحالات الوفاة والمصابين، رحب وزير القوى العاملة بالحضور، مقدما لهم أحر التعازى على من فقدوهم من ذويهم، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع مغفرته ورحمته وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، مؤكدا تقديم يد العون والمساعدة اللازمة للمصابين وذويهم لاعانتهم على مصاعب الحياة اليومية واحتياجات الأسر.

وسلم سعفان الشيكات المستحقة لأسر العمال والتى أصدرتها شركة مصر للتأمين، بإجمالى مليون و378 ألفا و400 جنيه لورثة العمال المتوفين والمصابين، موزعة على النحو التالى: مليون و100 ألف جنيه لأسر المتوفين الستة، و100 ألف جنيه لحالتين استثنائيتين، و54 ألفا و168 جنيها باقى تعويض لأبناء عامل، و124 ألفا و232 جنيها مصاريف علاج وعجز جزئى لـ 3 عمال مصابين لحين تحديد نسبة العجز سواء كلى أو جزئى لصرف باقى التعويضات.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة حرصت على تحديث ومراجعة كل القوانين والقرارات بما يتواءم مع المعايير الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أنها انتهت من تعديل القرار الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، ويتضمن القرار تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.



وقال سعفان إن الوزارة أنشأت وحدة الطفل برئاستى وعضوية كل الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، والتى تهدف الى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة اسوأ أشكال عمل الأطفال وتنسيق كل الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة، فضلا عن استكمال الوزارة وعدد من الوزارات الشريكة لأعمال الخطة التدريبية لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بها لتتمكن من التصدى للظاهرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى احتفالية اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال، فى إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد فى أفريقيا"، والتى تنفذها منظمة العمل الدولية بمشاركة وزارتى القوى العاملة والتضامن والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة ( 2018-2025).



وأضاف الوزير أن احتفالنا اليوم، يأتى هذا العام تحت شعار "الحماية الاجتماعية الشاملة للقضاء على عمل الأطفال" من خلال الدعوة إلى زيادة الاستثمار فى أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من الحاجة الى العمل، مشيرا إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز على مستوى العالم للحد من عمل الأطفال على مدى العقدين الماضيين، إلا أنه تباطأ خلال الفترة 2016- 2020 وبشكل خاص فى ظل تداعيات (كوفيد 19)، فضلا عن الأزمة السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم جمع من النزاعات العسكرية الأخيرة،حيث لا يزال هناك - طبقا للتقديرات العالمية ما يقارب 160 مليون طفل منخرطين فى عمل الأطفال.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تنبهت الى أهمية تضافر الجهود الوطنية للتصدى إلى ظاهرة عمل الأطفال وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والصحية على المجتمع والأجيال القادمة، لذا أطلقت وزارة القوى العاملة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى الأول من يوليو 2018 وذلك بالتعاون مع كل الوزارات والجهات الوطنية والدولية، وتهدف الخطة الى الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.



كما هنأ الوزير خلال كلمته بالاحتفالية جميع العاملين فى انحاء جمهورية مصر العربية على انتهاء العرس الديمقراطى الكبير، انتخابات المنظمات النقابية العمالية فى دورتها الثانية الجديدة 2022 - 2026، والتى توجت بالأمس باختيار رئيس للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتى شارك فيها 481 من أعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد مقدما جزيل الشكر والتقدير للاعضاء على حرصهم على المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لتشكيل تنظيم نقابى قوى، وخير دليل على ذلك النتائج التى ظهرت بالأمس والتى تؤكد أن هذه الانتخابات أعطت الزخم الكامل للتنظيم النقابى، وأتاحت الفرصة للجميع أن يؤدى ما عليه بكل ما بوسعه من جهد، ويدعونا جميعا لتقديم الدعم الكامل لذلك التنظيم.

وقرر وزير القوى العاملة، تعيين الدفعة الأولى من خريجى البرنامج التدريبى المجانى لشركة "هواوى للتكنولوجيا مصر"، والذى تم على 5 برامج متخصصة من خريجى كلية الهندسة قسم (اتصالات، وحاسبات)، وخريجى كلية الحاسبات والمعلومات، وخريجى قسم إدارة الأعمال، وذلك للدفعات (2018، و2019، و2020)، كمدربين بالتعاون مع الشركة.



وسلم الوزير الشباب من خريجى التدريب عقود العمل الخاصة بهم للعمل فى شركة "هواوى تكنولوجيز مصر" بمكتبه بديوان عام الوزارة، مهنئا إياهم على انتهاء فترة تدريبهم وحصولهم على الوظيفة المناسبة لتخصصاتهم، مؤكدا أنها مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقها تدريب غيرهم من الراغبين فى العمل فى وظائف المستقبل المقدمة من خلال البرنامج.

وأشار سعفان إلى أن هذا التدريب فى مجمله سيفيد المتدربين والمدربين فى نفس الوقت بصورة مباشرة وغير مباشرة، وسيعود على سوق العمل داخل الدولة المصرية بتخصصات تقنية جديدة تتوافق مع الوظائف التى تتطلبها المرحلة القادمة من التحول الرقمى الشامل فى جميع قطاعات العمل فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 سواء داخل مصر أو خارجها.

كما التقى وزير القوى العاملة بمكتبه بديوان عام الوزارة، ممثلى وفد الشركة المساهمة "أتوم ستروى إكسبورت"-المقاول العام المنفذ محطة الضبعة النووية، بحضور ناتاليا شافالوفيتش نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للموارد البشرية والإتصالات الداخلية وذلك فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بتسهيل إجراءات الشركات الأجنبية التى تعمل على أرض مصر.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن مشروع محطات الطاقة النووية بالضبعة هو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التى تعتبر خطوة مهمة فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية فى مصر، مثنيا على حرص الشركة على اتباع كافة الإجراءات القانونية، ومؤكدا أن الوزارة تقدم كل أوجه التعاون والتسهيلات لمساعدة الشركات على إنهاء تلك الإجراءات.

وقال الوزير: إن إنشاء مكتب العمل التابع للوزارة بالضبعة والذى سيبدأ عمله خلال يوليو القادم يعبر عن حرص الوزارة على تقديم كل الخدمات الخاصة بتوفير عمالة مصرية وإنهاء إجراءات التصاريح للأجانب وغيرها من الإجراءات.

وطالب الوزير الشركة بإمداد الإدارة المختصة بالتشغيل فى الوزارة باحتياجاتهم من العمالة المصرية من حيث العدد والتخصصات والمواصفات المطلوبة لإعداد العمالة وتدريبها لتكون مؤهلة للعمل بالشركة.

وقدمت شافالوفيتش التهنئة للوزير بمناسبة ذكرى ثورة يونيو، وعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن محطة الضبعة يعمل بها كثير من الجنسيات سواء عمال أو مهندسين وأنها بالفعل بحاجة الى عمالة مصرية سيتم ارسال مواصفاتها إلى الإدارة المختصة بالوزارة، وأثنت على وجود مكتب عمل تابع للوزارة فى الضبعة والذى سيعمل على تسهيل العديد من الإجراءات.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن الخميس 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال الوزير: إن ذلك يأتى فى ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، كما وجه وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الأجازة بشركات ومنشآت القطاع الخاص.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، إنتهاء البت فى الطعون على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية. إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية.

كما تم الانتهاء من عملية التصويت السرى المباشر لاختيار رئيس جديد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى يتنافس على المقعد للدورة النقابية الجديدة التى تستمر أربع سنوات 2022/ 2026 كل من حسن شحاته الأمين العام للاتحاد ورئيس النقابة العامة للنقل الجوى، وعادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك فى الدورة السابقة 2018/2022 وفوز الأول برئاسة الاتحاد.

وتابعت وزارة القوى العاملة العملية الانتخابية على رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمقر الاتحاد، والتى بدأت منذ الصباح واستمرت حتى الخامسة مساء، كما تم الانتهاء من التظلم من النتيجة، والبت فى التظلمات وإيداع الأوراق للفائز.

وعلى جانب آخر نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ندوة بشركة فاركو بى العالمية للكيماويات تحت عنوان: "حقوق وواجبات العمال فى ظل قانون العمل" حيث تضمنت حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال فى ظل قانون العمل، لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والضوابط الخاصة بعمل الأطفال.

كما تناولت الندوة آخر المستجدات التى من المتوقع أن يتناولها قانون العمل الجديد والذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب والتى تصب فى مصلحة العامل وصاحب العمل، وبالتالى تؤتى ثمارها على الناتج القومى والاقتصاد الوطنى بصفة عامة.

كما أقامت مديرية القوى العاملة ندوة بعنوان "التبرع بالبلازما واجب وطنى "، وهى عبارة عن تعريف بالبلازما وأهمية مشتقات البلازما والأمراض التى يتم علاجها بهذه المشتقات، كما شملت على تعريف بالمشروع القومى للتبرع بالبلازما وأهميته، وتم التحدث فيها عن عملية التبرع خطواتها والفوائد التى تعود على المتبرع، يعتبر ذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.



وشاركت مديرية القوى العاملة بالفيوم فى افتتاح الملتقى التوظيفى والذى نظمته مؤسسة الـ "عزيز للتنمية المستدامة"، والمنعقد بمركز شباب ناصر بالحادقة تحت رعاية المديرية، وبحضور فراج سعيد، وحسنى عطا ممثلين من وزارة القوى العاملة، وهناء محمود عبدالفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وفريق عمل المديرية من إدارة التشغيل وإدارة التخطيط وإدارة الرعاية وإدارة التدريب، بمشاركة 5 شركات من القطاع الخاص والاستثمارى فى مجالات التصنيع ومستحضرات التجميل والخدمات الأمنية وفرت 318 فرصة عمل للشباب من الجنسين تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم.

وأوضحت مدير المديرية أن الملتقى شارك فيه أكثر من 310 شابا وفتاة من الراغبين فى العمل، وبلغ عدد الشركات المشاركة فى الملتقى خمس شركات وهى: شركة البحر الاحمر لصناعة المواسير، وشركة ماميا لمستحضرات التجميل، وشركة قو باك، وشركة جى فور إس، وشركة إيكا، من شركات القطاع الخاص الموجودة داخل المحافظة.

ويتابع الوزير سير العملية التدريبية بمراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل مما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وكذلك على ريادة الأعمال وكيفية عمل مشروعات صغيرة ومتوسطة تساعدهم على تحسين مستويات معيشتهم واستغلال مهاراتهم المكتسبة من التدريب المهنى.

فى إطار ذلك قامت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بالإنتهاء من دورة تدريبية فى مجال ريادة الأعمال للمبتدئين بين العقلية والممارسة بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TEVET، لتغيير فكر وتوجهات الشباب إلى ثقافة العمل الحر وتعريفهم بمصادر التمويل المختلفة والاعتماد على أنفسهم لإقامة مشروعات خاصة بهم بمركز التدريب المهنى.



كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 12165 شابا منهم 277 "قادرون باختلاف" فى 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة المنيا، والإسماعيلية، والإسكندرية، والجيزة، والبحيرة، والمنوفية، بلغت 17 مليون و897 ألفا و111 جنيها، والتفتيش على 3616 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 6683 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 6683 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 85 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 112 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 201 ألفا و779 دولارا،أى ما يعادل 3 ملايين و775 ألف جنيه مصرى تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الدوحة بدولة قطر، فى الحصول على مستحقات مواطن مصرى توفى فى حادث سير بالعاصمة القطرية الدوحة، وبلغ إجمالى مستحقاته 213 ألفا و57 ريالا قطريا، أى ما يعادل مليونا و91 آلاف جنيه مصرى تقريبا.

المواطن "ى.أ.أ" والذى توفى فى حادث سير فى دولة قطر فى استلامهم مستحقاتهم المالية، حيث تم التواصل مع جهة العمل والتى قامت بإصدار شيك بقيمة المستحقات المالية وتم تسليمه إلى الهيئة العامة لشؤون القاصرين، وقد قامت الهيئة بدورها بتحويل مستحقات الورثة بقيمة اجمالية 213057.36 ريال قطرى ( ما يعادل 1091000.00 جنيه ) الى حساب الزوجة بالبنك فى ضوء قرار الوصاية الصادر لها والتوكيلات المحررة لها من أبنائها.

وأخيرا زار مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، المواطن المصرى، محمود محمد محجوب موسى، بمستشفى سليمان الحبيب، وذلك بعد أن تعرض لحادث سقوط من الدور الثالث فى أثناء عمله بأحد مواقع العمل التابعة لشركة ندارات العربية للتجارة والمقاولات العامة بالرياض، ونتج عنه كسر بالجمجمة أدى إلى غيبوبة وفقدان الوعى جزئيا وكسر بالعمود الفقرى أدى إلى شلل بالجانب الأيمن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الزيارة جاءت بناء على توجيهات فورية من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة المتابعة على مدار اليوم عن حالة المصاب، وابلاغه التمنيات بالشفاء العاجل له، فضلا هم حفظ جميع حقوقه فى العلاج والرعاية الطبية اللازمة وكذلك مستحقاته المالية وتعويض إصابات العمل.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا بذلك من مكتب الرياض، أشار فيه الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب بالرياض بأنه قام والملحق العمالى كريم أبو السعود بزيارة المصاب، للوقوف الوقوف على حالة المريض وتقديم الدعم المعنوى لزوجته المرافقة له بالمستشفى وترتيب زيارة لإدارة المستشفى مطلع الأسبوع القادم لتسهيل إجراءات استكمال العلاج، وقد تمت الزيارة بمرافقة نائب السفير المصرى ضياء حماد والمستشار القانونى بالقنصلية خالد الهوارى نيابة عن القنصل العام طارق المليجى.