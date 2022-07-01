انت الان تتابع خبر حقيقة زيادة أسعار سجائر إل إم ومارلبورو.. شعبة الدخان تسعد قلوب المدخنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس شعبة الدخان والسجائر في اتحاد الصناعات المصرية إبراهيم إمبابي، عن حقيقة زيادة أسعار سجائر إل إم ومارلبورو وغيرها من السجائر الأجنبية الاخرى الأخرى، وهي من أبرز الأشياء التي شغلت بال جميع المدخنين.

حقيقة زيادة أسعار سجائر إل إم ومارلبورو في مصر

وأكد إمبابي إن أسعار سجائر إل إم ومارلبورو لن ترتفع حتى الآن في مصر، وذلك منذ بداية الشهر الجديد، وأن كل ما انتشر حول بخصوص الاسعار الجديدة هي “بيانات مزورة”، وهذا على حد قوله.

بيان شعبة الدخان اليوم

وأوضح إمبابي في بيان رسمي لشعبة الدخان اليوم الجمعة، معلقاً على المنشور الذي تم تداوله مؤخراً وهو يحتوى على أسعار السجائر، وقال “هذا المنشور مزور.. وإلى الآن لم يتم زيادة أي نوع من أنواع السجائر”، وكانت في وقت سابق الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني بإصدار بيان أمس الخميس نفت فيه وجود زيادة في أي أسعار للسجائر كليوباترا التي تقوم بإنتاجها.