انت الان تتابع خبر حقيقة فيديو اختطاف فتاة بالتخدير بوخز الدبوس.. الداخلية تكشفها وتطمئن المواطنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الأجهزة الأمنية بالكشف عن حقيقة فيديو اختطاف فتاة بالتخدير بوخز الدبوس، وهو الذي انتشر عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن الادعاء أنه تم ضبط أحد الأشخاص عند محاولته خطف إحدى الفتيات بأسلوب التخدير الجديد، وذلك في منطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ.

حقيقة فيديو اختطاف فتاة بالتخدير بوخز الدبوس في كفر الشيخ

ونفت الأجهزة الأمنية كل ما انتشر حول اختطاف فتاة بالتخدير بوخز الدبوس في سيدي سالم بكفر الشيخ، والحقيقة جاءت حول قيام أحد الأشخاص بنشر هذا الفيديو الذي حدث فيه تحرش بالفتاة فقط، لنشر الذعر بين جميع المواطنين وهو لا أساس له من الصحة.

الشرطة تضبط القائم على نشر الفيديو

وظهر من الفحص أن الواقعة جاءت حول ضبط أحد الأشخاص وهو يتحرش بإحدي الفتيات في المنطقة التي تمت الإشارة لها، وأيضاً تم ضبط القائم على نشر مقطع الفيديو، وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه هذه الإدعاءات الكاذبة، ونفي بيان الوزارة تعرض المجني عليها إلى التخدير.