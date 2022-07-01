انت الان تتابع خبر عاجل – الحكومة تعلن مصير المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما يجري تدوله حول انتشار حول فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار في بيان مشترك مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد.

وأضافت الوزارة أنه أنه المشروع تقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشي والاستفادة منهم، لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلي الذي سيتوافر فيه إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، كما نجح المشروع في المحافظة على الثروة الحيوانية من الإهدار، نتيجة قرار منع ذبح أي رأس ماشية يقل وزنها عن 400 كيلو جرام على الأقل، بما يسهم في إنتاج من 4 إلى 5 أضعاف مقارنةً بعدد الرؤوس خارج المشروع.