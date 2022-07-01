انت الان تتابع خبر عاجل – محافظ القاهرة يصدر قرار صارم بشأن ذبح الأضاحي في الشوارع : هتدفع 10 الالف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر اللواء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرار صباح اليوم الجمعة الموافق الأول من يوليو 2022 بشأن ذبح الأضاحي في شوارع خاصة مع اقتراب عيد الأضحي المبارك.

وأكد عبد العال أنه المواطن الذي سوف يقوم بذبح الأضحية في الشوراع ويترك المخلفات والدماء سوف يتم عمل محضر له تبلغ قيته 10 الالف جنيهاً مصرياً.

وأشار محافظ القاهرة أنه يجب علي المواطنين الذهاب إلي المجازر الحكومية التي سوف تكون مفتوحة خلال أيام عيد الأضحي وهي الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان، مضيفاً أنه علية الذبح سوف تكون بالمجان مع مجاناً مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح لتأكد أنها بصحة جيدة وليس بها اي أمراض.