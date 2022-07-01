القبض على المتهم بنشر شائعة خطف الفتايات بطريقة وخز الأبر المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 02:23 مساءً - قال مصدر أمني، إنه فى إطار سابقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً الإدعاء بضبط أحد الأشخاص حال محاولته خطف إحدى الفتيات بأسلوب «التخدير» بـ «وخز الدبوس» بمنطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ.

وأضاف المصدر: «وما تبين من الفحص بأن صحة الواقعة تمثلت فى ضبط أحد الأشخاص لتحرشه بإحدى السيدات بالمنطقة المشار إليها، فقد تم ضبط القائم على نشر ذلك المقطع ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة».