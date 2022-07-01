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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددين على المستشفيات 4 حالات، مؤكداً أن جميعهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وغادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، ولا يوجد أى حالات محتجزة بالمستشفيات.
وأشار «عبدالغفار» إلى تخصيص فرق طبية متنقلة تجوب مقار إقامة الحجاج المصريين بالفنادق، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة، دون عناء أو مشقة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، مؤكدًا على التعاون والتنسيق التام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.
وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على الحجاج المصريين، فى مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.
وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 1268 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 1152 ندوة تم تقديمها فى غرف الإقامة، و116 ندوة فى أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الندوات بلغ 7188 حاجًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: تقديم 1268 ندوة للحجاج المصريين لتوعيتهم بكيفية حماية أنفسهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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