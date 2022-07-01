بنهج رائد.. المستشفيات التعليمية تدشن مشروعها المتكامل فى إدارة الأزمات

جدة - نرمين السيد - دائما ما تسعى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن تكون سباقه وصاحبة فكر مستنير ومختلف ومتكامل نحو وضع الحلول والخطط البناءة لكل ما يواجه القطاع الصحى بمصر، وكذلك التحديات التى طرأت عالميا بالمجال الصحى.





وفى هذا الإطار أطلقت الهيئة يوم الخميس وبالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واقتداء بما أسسته من قيم التحدى والمواجهة والبناء، مشروع إدارة الأزمات والكوارث الطبية، وذلك خلال مؤتمرها المنعقد فى الفترة من 30 يونيو وحتى 2 يوليو بمنتجع تيوليب الفرسان بالإسماعيلية، مما يمثل الانطلاق الأول لهذا النوع من المشاريع الفريدة فى مصر.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو كونفرانس، كما حضر الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية للشؤون الفنية وقيادات ومديرى مستشفيات ومعاهد الهيئة، ومنسقى إدارة الأزمات بتلك الوحدات، وترأس المؤتمر الدكتورة ريهام غلاب رئيس المجلس العلمى لإدارة الأزمات بالهيئة.

وفى هذا الإطار صرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة بأن المشروع بدأ خطواته التنفيذية والتحضيرية منذ شهرين، حيث تم تنظيم أول دبلومة لإدارة الأزمات والكوارث الطبية معتمدة من النقابة العامة للأطباء لتخريج أخصائى إدارة الأزمات الطبية وذلك بمركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة، وبدأت فعاليات التدريب بالمشروع بمستشفى أحمد ماهر التعليمى لتدريب فريق الاستجابة السريعة، حيث تسعى الهيئة لبناء قدرات الكوادر المتميزة من منسقى الأزمات بالهيئة ووحداتها، ومن هذا المنطلق تبلورت سياسة الهيئة فى مواجهة الأزمات والكوارث بأن تستبق المواجهة دائما ولا تتعامل كرد فعل، وكيف نواجه الأزمات ونتعامل مع نتائجها وتوابعها والدروس المستفادة منها، وأهمية أن نصل بذلك الفكر للجميع داخل الهيئة ووحداتها، وما أصبح الآن من الأولويات ولم يكن كذلك فى السابق، ومن الدوافع نحو ذلك أيضا تجربة الكوفيد وما أنجزته الهيئة من التحول فى فترة زمنية قصيرة إلى 14 مستشفى عزل تتضمن 400 سرير رعايه و4000 سرير، وكيف نجحت الهيئة فى ذلك من واقع الخبرات المتراكمة لدى قياداتها، وليس كخطط ممنهجة تم إعدادها مسبقا، والاستفادة من الأهمية التى طرأت فى كيفية التعامل مع الأمراض الصدرية مثلا، مما نتج عنه زيادة عدد أجهزة التنفس وزيادة الاحتياطى منها بجميع المستشفيات.

وأكدت نعيمه القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية خلال كلمتها، على أهمية التفكير فى مثل هذه المشاريع الخلاقة والبناءة والتى تبلورت الحاجة إليها نتيجة ما شهده العالم مؤخرا من تحديات واجهت القطاع الصحى، وخلفت آثارا ودروسا مستفادة للبشرية جميعها، وتوجهت بالتحية للهيئة وقياداتها التى دائما ما تكون فى طليعة المؤسسات الطبية التى تلعب دورا هاما وحيويا مؤثرا.

وشدد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية على الضرورة الملحة لإطلاق مثل هذه المشروعات التى تلعب دورا حيويا فى مواجهة التحديات والأزمات وكذلك ضرورة تطوير الأساليب المتبعة، ووضع الخطط الاستباقية فى هذا المجال، وأهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر وتدريبها المستمر على نحو متطور بأحدث الأساليب الممنهجة، وكذلك أهمية التنسيق المتبادل بين مختلف المؤسسات والهيئات الطبية على نحو متكامل.

وأفاد الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، أن تطبيق المنهجية والشكل العلمى وتدريب الكوادر على مواجهة الأزمات بشكل علمى متطور هو الدافع الأساسى لتنفيذ هذا المشروع، ولم يقتصر الأمر على القوى البشرية فحسب بل تم تغيير تصميمات المشاريع التى يتم إعدادها بما يتناسب مع ذلك مستقبلا، والآن أصبح وجود منظومة إدارة الأزمات أمر حتمى، وكذلك تكوين هذه الفرق لتصبح جاهزة فورا للتحرك فى أى أزمة، وفى هذا الإطار أنشئت الهيئة إدارة السلامة والصحة المهنية، وتم رفع الجاهزية والتدريب بما يتناسب مع متطلبات الهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية، ونأمل فى النجاح المتكامل بالتنسيق بين جميع قطاعات الوزارة وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة ريهام غلاب، رئيس المؤتمر ورئيس المجلس العلمى لإدارة الأزمات والكوارث بالهيئة، إن المؤتمر يعد علامة فارقة نحو تطبيق الدروس المستفادة التى تم بلورتها فى الفترة الأخيرة على أرض الواقع نتيجة جائحة كورونا التى ألقت بظلالها عالميا، ودائما ما كانت الهيئة صاحبة السبق فى أخذ زمام المبادرة فى التطوير والتدريب وإعداد الكوادر، حيث أسست الهيئة مركز الأزمات والكوارث بمستشفى "أحمد ماهر التعليمى" منذ سبع سنوات، ولكن هذه الخطوة تأتى لتعزيز الاستجابة المنهجية والعلمية لنقلها من الاستجابة بالخبرة والممارسة إلى الاستجابة العلمية لذا أطلقت الهيئة أول درجة علمية حكومية باعتماد نقابة الأطباء المصرية بدرجة أخصائى إدارة أزمات وكوارث طبية، ويعقد المؤتمر بالتعاون مع شركة ڤيتاريس للأدوية وبالتعاون مع الشركة العالمية للأدوية الرائده شركة أسترازينيكا.

وبدوره أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار المشرف على التخطيط الاستراتيجى والبحث العلمى بالهيئة خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية على أن المشروع اكتسب أهميته من خلال ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية فى مواجهة جائحة كورونا، حيث قامت الهيئة ومن خلال تحليل البيانات والأرقام والإحصائيات أثناء مواجهة الجائحة بإعداد خطة العمل المستقبلية لمواجهة الأزمات بشكل يسمح بالاستعداد المسبق لأى تحديات تواجه القطاع الصحى.