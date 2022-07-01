اجتماعات وورش عمل.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من مسؤولى الوزارات.

وبحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع مبعوث مملكة هولندا للمناخ الأمير جاييم بوربون دى بارما والوفد المرافق له، تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة والغذاء والمشتغلين به، كما عقد وزير الزراعة مع كوبنان كواسى أدجومانى وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار جلسة مباحثات مشتركة بحضور وفد رفيع المستوى من الدولتين بديوان وزارة الزراعة، لبحث تكثيف سبل التعاون المشترك بين البلدين.



كما بحث السيد القصير مع الدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، النهوض بصناعة النخيل، كما تناول اللقاء إطلاق مبادرة دولية مشتركة للمحافظة على واحات النخيل فى مواجهة التغيرات المناخية، وكذلك التقى الوزير مع اوكا هيروشى سفير اليابان الجديد لدى مصر، وذلك فى مستهل عمله، وبحث معه آفاق التعاون الزراعى المشترك، بحضور كاتو كين ممثل مكتب الوكالة اليابانية "جايكا" بالقاهرة.

وبحث وزير الزراعة أيضا مع الدكتورة مها خلاف مدير المشروع المصرى الألمانى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والوفد المرافق لها، سبل تنفيذ المشروع المصرى الألمانى "دلتا النيل لإدارة المياه" خلال الفترة القادمة، كما شارك القصير فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، كذلك قدم التهنئة لجميع العاملين بالوزارة، وذلك فى افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



كما استقبل مركز البحوث الزراعية وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار، والوفد المرافق له، حيث أشاد الوزير الإيفوارى بالنهضة الزراعية الشاملة التى شهدتها مصر مؤخرا، كما اختتمت أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربى “أكساد”، والتى عقدت عبر الفيديو كونفرانس برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بـ"إعلان القاهرة" حول دعوة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية.

وبمناسبة انعقاد أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية لمنظمة المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد)، بمشاركة وزراء الزراعة العرب وبرئاسة مصر، والمنعقدة خلال الفترة من 22 – 23 يونيو 2022، أرسل المشاركون فى اجتماعات الجمعية برقية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، معبرين فيها عن أسمى آيات الإجلال والتقدير والاحترام للرئيس على مواقفه العروبية الصادقة وجهوده المشرفة لإعلاء شأن العرب.



بينما أعلنت وزارة الزراعة عن فتح سوق جديد لتصدير جميع أصناف الموالح المصرية إلى نيوزيلندا، وذلك بعد نجاح فتح السوق أمام البرتقال منذ عامين، كما أعلنت الوزارة عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، والتى بلغت 3 ملايين و759 ألفا و431 طنا من المنتجات الزراعية منذ أول يناير وحتى 22 يونيو 2022.

والتقى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى مع يونس نجيب منسق برامج تطوير ودعم القطاع الخاص فى الوكالة الألمانية للتنمية؛ لمتابعة بعض الأنشطة الخاصة برفع مهارات الخريجين والمزارعين لفكر الزراعات المائية، فضلا عن دعم الرقمنة الزراعية والحلول الرقمية، وتطوير صناعة النباتات الطبية والعطرية وعدد من الحاصلات الاخرى المستهدفة من المشروع، كما التقى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وفد الجمعية الروسية لمصنعى المعدات المتخصصة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

كما أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال "تحديات الأمن الغذائى، بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى، كما نظم القطاع، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) البرنامج التدريبى الثالث للمرشدين الزراعيين بالإرشاد الزراعى، حول الإدارة المتكاملة لنخيل البلح، كما نظم المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف ندوة بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية الزراعة هناك عن تغذية المجترات وسبل تقديم العلائق التى تضمن رفع المناعة ومقاومة الأمراض.



ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة - خلال الأسبوع الماضى - إنفوجراف استعرض خلاله 11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بينما انتهى معهد بحوث الإرشاد الزراعى التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من تنظيم 15 ندوة ارشادية فى 11 محافظة.

كما استضافت القاهرة حلقة العمل الإقليمية حول تطوير خطة التدريب لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الوسطى حضرها ممثلى 15 دولة والتى تنظمها منظمة الزراعة والأغذية (فاو) ممثلة فى هيئة مكافحة الجراد فى المنطقة الوسطى بالتعاون مع هيئة مكافحة الجراد للمنطقة الغربية، وكذلك شارك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، فى ندوة تعريفية بغرفة الصناعات الغذائية وشرح خدمات المعمل للعاملين فى قطاع التصنيع الغذائى من أعضاء الغرفة، كما بلغ اجمالى عدد الشهادات التى اصدرها المعمل بتحليل نتائج العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 7 آلاف شهادة خلال الأسبوع الماضى.