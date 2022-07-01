مصر تنظم الدورة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ووقع وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على الاتفاقية الرسمية الخاصة بالتنظيم.

وذكر بيان أصدرته الوزارة أمس الخميس، أن التوقيع تم خلال الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى "WUF11" فى دورته الحادية عشرة الذى ينعقد فى مدينة (كاتوفيتشى) بدولة بولندا، تحت عنوان "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضرى أفضل"، بحضور ماتيوز بورويسكى رئيس وزراء بولندا وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية من الدول العربية والإفريقية.

وتسلم وزير التنمية المحلية علم الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمى نيابة عن الحكومة المصرية وذلك من ممثلى حكومة بولندا، موجها الدعوة للوزراء والمشاركين لمواصلة التعاون المثمر مع مصر فى الدورة القادمة للمنتدى الحضرى العالمى.