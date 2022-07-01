وزيرة الهجرة: ثورة 30 يونيو منحت المصريين بالخارج حقوقهم

جدة - نرمين السيد - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عددا من ممثلى الجاليات والكيانات والنوادى المصرية بالخارج؛ افتراضيا عبر تطبيق زووم، للوقوف على مقترحاتهم حول محاور المؤتمر، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وذلك فى مقدمة لقاءات سيتم عقدها مع ممثلى الكيانات والأفراد المسجلين لحضور المؤتمر.





من ناحيتها، قدمت وزيرة الهجرة تهانيها للمصريين بالخارج، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتى جنى المصريون بالخارج ثمارها بعودة وزارة الهجرة، ومنحهم كافة الحقوق السياسية، بجانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسخير الجهود لحل مشكلات المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تنظيم لقاءات دورية مع باقى الجاليات والكيانات التى سجلت لحضور المؤتمر، مؤكدة أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الكيانات، وأن علينا العمل معا لتعظيم الاستفادة من دور القوى الناعمة المصرية بالخارج.

وفى السياق ذاته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أن النسخة الحالية من المؤتمر شهدت إقبالا كبيرا من الجاليات المصرية بالخارج، ما يؤكد سعيهم الدؤوب لخدمة الوطن، والإسهام فى جهود التنمية المنتشرة فى ربوع مصر.

وكشف عباس عن عدد من محاور المؤتمر، والذى من المقرر أن يناقش الدور الثقافى وأهميته للمصريين بالخارج، وأهمية دعم النابغين، وكذلك الترويج لفعالياتنا ومبادراتنا الثقافية.

وتناول السفير عمرو عباس أهمية التأمين على المصريين بالخارج، والحاجة للتوعية بأهمية الاشتراك فى وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتى أطلقتها الوزارة فى يناير 2022، بموجب بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية ومجمعة التأمين، سبتمبر 2021، وإتاحتها عبر الرابط من هنا

وفى سياق حديثه، استعرض عباس الفرص الاستثمارية التى تتيحها الدولة المصرية، والتسهيلات المقدمة للمصريين بالخارج، وكذلك جهود التنسيق مع المؤسسات المعنية لتسهيل الاستثمار فى البورصة المصرية، وتسهيل حركة التحويلات النقدية من الخارج.

ومن ناحيتهم، ثَمّن ممثلو الجاليات جهود وزارة الهجرة فى ربط المصريين بالخارج بالوطن، وكذلك الجهود الرامية إلى تعزيز هويتنا الثقافية والحضارية فى مختلف المجالات، وكذلك جهود التنمية والاستثمار فى ربوع الوطن.

وأعرب ممثلو الكيانات المصرية بالخارج، أنهم سيحرصون على الترويج لوثيقة التأمين للمصريين بالخارج، والتى تشمل نقل الجثامين، ليستفيد منها المشتركون فى أوقات الكوارث، وهو ما كان مشكلة مؤرقة للجميع قبل إطلاق تلك الوثيقة.

واختتمت وزيرة الهجرة حديثها بالتأكيد على أن المؤتمر سيشهد حلقات نقاشية موسعة، بحضور ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة، للرد على استفسارات للمصريين بالخارج وسبل تنفيذ اقتراحاتهم، لتعظيم التبادل التجارى والسياحى ودعم القوى الناعمة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.