وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها الأسترالية التعاون فى إدارة المياه

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مع وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبرسك، سبل التعاون الثنائى فى موضوعات صون التنوع البيولوجى فى ظل التكيف مع آثار تغير المناخ، وإدارة المياه، وتكنولوجيا إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى دعم أجندة العمل المناخى من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27.





جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمحيطات 2022 بلشبونة، والذى تستضيفه حكومتا البرتغال وكينيا تحت شعار "أنقذوا محيطاتنا، واحموا مستقبلنا".

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، بعض جهود مصر فى الاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، من خلال اللجنة العليا لتنظيم استضافة المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذى تسعى مصر لأن يكون مؤتمرا للتنفيذ يعمل على صياغة التعهدات التى أطلقت فى جلاسكو، ودفع مسار العمل المناخى بشكل متوازن، وتحقيق تقدم فى التخفيف والتكيف وصياغة آليات تفعيل برنامج سانديجو للخسائر والأضرار.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

وأكدت أن مصر كانت حريصة فى الوقت ذاته على استكمال خطواتها الوطنية للتصدى لآثار تغير المناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وقامت بتحديث استراتيجية مساهماتها الوطنية المنتظر إعلانها قريبا، وإصدار حزمة من الحوافز الاقتصادية الخضراء فى المجالات ذات الأولوية تتعلق بالتخفيف والتكيف وهى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربى وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

من جانبها، أشارت وزيرة البيئة الأسترالية إلى اهتمام بلادها بالتوسع فى الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، واتباع نهج الاقتصاد الدوار خاصة فى منظومة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات إنتاج بدائل البلاستيك والاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواد قابلة للتحلل، حيث تعمل الجامعات الوطنية الأسترالية على تطوير تلك التكنولوجيات، وتتطلع أستراليا لتبادل معرفتها وخبرتها فى هذا الشأن مع الدول الأخرى للتصدى لتحدى التلوث البلاستيكى.

وقد عرضت وزيرة البيئة المصرية فرصة تبادل الأفكار والخبرات بين البلدين خاصة وأن مصر تعمل على مشروع لإنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن المشروعات المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ولفتت وزيرة البيئة الأسترالية إلى اهتمام بلادها برفع الطموح فى العمل المناخى وخاصة التكيف وعلاقته لصون التنوع البيولوجى، وإمكانية التعاون مع مصر فى هذا المجال بالتطبيق على صون الشعاب المرجانية التى تعد أحد أهم التنوعات البيولوجية فى مصر، حيث أكدت وزيرة البيئة المصرية على أهمية الشعاب المرجانية كأحد أسباب تأخر تأثر البحر الأحمر بتغير المناخ، مما يجعل صونها أهمية كبرى لمصر.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التى تعمل عليها مصر فى مسارها لصون التنوع البيولوجى، ومنها تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية بما يحقق استدامتها ويعزز نشر المعرفة حول الطبيعة من خلال إشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمات بها، صون المحميات البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال أنشطة السياحة البيئية، خاصة وأن مصر تعمل حاليا من خلال حملة قومية ECO EGYPT على الترويج للسياحة البيئية فى 13 منطقة فى الجمهورية لتعزيز الاستفادة منها ودمج المجتمع المحلى، بالإضافة إلى سعى مصر لإعلان محميات جديدة وإمكانية التعاون مع الجانب الأسترالى فى توفير الأدلة الإرشادية اللازمة والدعم الفنى فى هذا الشأن.

بعثة تقنية لصغار البيولوجيين

واتفق الجانبان على تنفيذ بعثة تقنية لعدد من صغار البيولوجيين لتبادل المعرفة والخبرات، فى إطار حرص مصر على بناء أجيال جديدة من المتخصصين تستكمل مسيرة العمل فى صون التنوع البيولوجى.

كما بحثت الوزيرتان التعاون فى مجال إدارة المياه وتكنولوجياتها، وأشار الجانب الأسترالى لاهتمامه لاستكمال التعاون المشترك فى يوم المياه الذى سينظم ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ القادم COP27، والتعاون فى المبادرة التى ستطلقها أستراليا حول التكيف والمواجهة فى مجال المياه، وأيضا فى المبادرات الأخرى التى تنفذها والمتعلقة بالطاقة والهيدروجين الأخضر والمخلفات والتنوع البيولوجى والزراعة والمدن المستدامة ضمن الأيام الموضوعية الأخرى، ودعتهم وزيرة البيئة المصرية للمشاركة فى المبادرة التى ستطلقها مصر خلال يوم التنوع البيولوجى حول صحة النظام البيئى للبيئة البحرية.