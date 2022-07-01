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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708280/اجتماعات-مكثفة-لرئيس-الشيوخ-على-هامش-فعاليات-مؤتمر-باكو-للشبكة-البرلمانية

عقد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، عدة اجتماعات مكثفة مع عدد من رؤساء البرلمانات لعدد من الدول الصديقة.

دوت الخليج اجتماعات رئيس الشيوخ على هامش فعاليات مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية حيث التقي المستشار عبدالرازق بـ صاهيبا جافاروفا رئيسة مجلس النواب الاذربيجاني، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني و فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، وكذلك برئيسة مجلس النواب الاوزبكستاني انزيلا ناربايفا. جاءت اللقاءات الثنائية بهدف دعم وتطوير العلاقات البرلمانية وتحقيق التعاون بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة في مختلف المجالات. مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية يُذكر أن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ يشارك في أعمال مؤتمر باكو للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز والذي تختتم أعماله اليوم في العاصمة الاذربيجانية باكو.

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