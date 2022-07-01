انت الان تتابع تفاصيل خبر «لمناقشة الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي» و «عرض إنجازات اللجنة» .. 3 اجتماعات لحقوق النواب الأسبوع المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708277/لمناقشة-الاستراتيجية-القطرية-للتعاون-الإنمائي-و-عرض-إنجازات-اللجنة--3-اجتماعات-لحقوق-النواب-الأسبوع-المقبل

تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، حيث يعقد الاجتماع الأول يوم الأحد القادم لعقد لقاء مع وزيرة التعاون الدولي لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

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ويعقد الاجتماع الثاني، يوم الإثنين المقبل، لعقد لقاء مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين اللجنة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

بينما يعقد الاجتماع الثالث، يوم الثلاثاء المقبل، لعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني.

حقوق الانسان

وكانت قد عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب طارق رضوان، مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون وآلية العمل المشترك للتعامل مع ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرؤى حول القضايا والموضوعات التي تدخل في اختصاص عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.

وأكدت اللجنة علي أهمية فتح مجالات التعاون ما بين سلطات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني لخلق بيئة ومناخ لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بإشراف السلطة التشريعية كضامن رئيسي ما بين السلطة التنفيذية والمجتمع المدني