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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708276/ماذا-يقدم-مدربي-الأهلي-الجدد-في-أول-مباراة-لهم-مع-الأحمر

أعلن النادي الأهلي تعيين البرتغالي ريكاردو سواريس، مديراً فنياً للفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي رحل مؤخراً عن الفريق بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي.

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ويستبشر جمهور المارد الأحمر، في المدير الفني الجديد، خيراً والذي سبق وأن قاد فريق جيل فيسنتي فريقه السابق، إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل معهم المركز الخامس في الدوري البرتغالي.

ويقود سواريس، الأهلي فنياً لأول مرة في مواجهة الغد أمام بتروجيت، في نصف نهائي كأس مصر من النسخة الماضية، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء غد السبت.

وقبل قيادة الفريق في مباراة الغد، نذكركم بنتائج فايلر وموسيماني، في أول مباراة لهم عقب تولي قيادة المارد الأحمر:

قاد السويسري رينييه فايلر، النادي الاهلي فنياً في موسم 2019، وتمكن من تحقيق نتائج طيبة مع الفريق، حتى أنه استطاع أن يصل مع الفريق لسلسلة متواصلة من تحقيق الفوز المتتالي في 16 مباراة في الدوري، وتم كسر هذه السلسلة بعد التعادل الإيجابي أمام فريق سموحة.

أول مباراة لفايلر، كانت أمام نادي الزمالك في السوبر المصري، واستطاع تحقيق الفوز في هذه المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحقق أول ألقابه مع الفريق الأحمر.

أما عن موسيماني،فهو من المدربين أصحاب التتويجات القارية مع الفريق، فقد حصد لقبي دوري أبطال إفريقيا أعوام 2020 على حساب نادي الزمالك، و 2021 على حساب فريق كايزر تشيفز، بالإضافة لتتويجه بلقبي السوبر الإفريقي على حساب كلا من نهضة بركان، ونادي الرجاء، هذا علاوة على تحقيقه لقب السوبر المصري بعد الفوز على فريق طلائع الجيش بركلات الترجيح.

أول مباراة قادها موسيماني فنيا مع النادي الأهلي، كانت أمام فريق الوداد المغربي، واستطاع وقتها تحقيق الفوز على الفريق المغربي في نصف نهائي دوري الابطال موسم 2020، بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، سجلهما كلاً من محمد مجدي أفشة، والتونسي علي معلول من ركلة جزاء، قبل أن يعمق الأهلي من جراح الوداد، بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب دور نصف النهائي.

إذا الفوز كان عنوان نتائج أولى مباريات آخر مديرين فنيين قادوا الأهلي فنياً عقب توليهما مسئولية الفريق مباشرة.