انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان : الاتفاق بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف شمال الأطلسي ليس نهائيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708273/أردوغان--الاتفاق-بشأن-انضمام-فنلندا-والسويد-للحلف-شمال-الأطلسي-ليس-نهائيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ان انضمام السويد وفنلندا الى الناتو لن يمضي قدما الا بموافقة البرلمان التركي

دوت الخليج

وقال الرئيس التركي للصحفيين خلال عودته من مدريد عقب لقاء قمة الناتو :" أعتقد ان بعض الناس فى سرعة من أمرهم بعض الشئ فالعمل لم ينته بعد وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق".

الحل فى يد البرلمان الأوروبي

وأضاف أردوغان أن :" عملية انضمام مقدونيا إلى الناتو استغرقت عدة سنوات فهذا الأمر لا يحدث على الفور".

وشدد الرئيس التركي أن قرار انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي لا يمكن أن يمضي إلا بموافقه البرلمان التركي عليه".

وتابع :" لا داعي للقلق، السويد وفنلندا ليسا عضوين حاليا فى حلف الناتو"

وكانت فنلندا والسويد تقدما فى شهر مايو الماضي بطلب الانضمام إلى حلف الناتو إلا أن تركيا ابدت تحفظها بشأن مطلب هاتين البلدين متهما إيهم بإيواء عناصر تتبع لحزب العمال الكردستاني وهى جماعة تصنفها تركيا على انهم ارهابين، إلا أن خلال القمة التى انعقدت فى العاصمة الإسبانية بمدريد شهدت أزمة انضمام السويد وفنلندا للحلف الناتو انفراجه حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدان الثلاثة وتابع ذلك طالبت تركيا من فنلندا والسويد بتسليم 33 شخص للاشتباه فيهم انهم متورطين فى قضايا إرهاب