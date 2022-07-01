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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708272/مرسي-فضحنا-ومرات-ابني-تسببت-في-وفاة-زوجتي-تصريحات-نارية-لـ-عزت-أبو-عوف-في-ذكرى-وفاته

تحل اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو، ذكرى وفاة الفنان عزت أبو عوف الذي رحل عن عالمنا تاركًا خلفه رصيد فني كبير استطاع به أن يحجز له مقعدًا في قلب جمهوره.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات عزت أبو عوف الجريئة بمناسبة ذكرى وفاته.

تصريحات نارية لـ عزت أبو عوف في ذكرى وفاته

أبويا عمره ما دلعني و لحد ما مات لا عمره حضني ولا عمري حضنته

أبويا كان مانع عني العياط ولو عيطت كنت اضرب بالقلم

تعرضت لإهانات كبيرة منه وآخر قلم أخدته منه في كلية الطب

زوجتي ماتت بسبب مرات ابني

احرقوا أفلامى بعد ما أموت

السادات أجبر والدي على ترك العمل وأفلس أسرتي وجوعنا

محمد مرسي فضحنا والسيسي عنده أنياب لسه مطلعهاش للمتربصين به

معلومات حول عزت أبو عوف

ولد عزت أبو عوف فى القاهرة عام 1948 لعائلة فنية فوالده هو الفنان الراحل أحمد شفيق أبو عوف فتعلم أصول الموسيقى منه، تخرج فى كلية الطب بالقصر العيني لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزاولته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

أسس عزت أبو عوف مع أخواته البنات منال وميرفت ومها، ومنى فرقة الفور أم والتي ساعدت على اتساع انتشاره الفني، وحققت نجاحاً كبيراً في فترة الثمانينات، وكان أول عرض قدمته الفرقة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وقدمت الفرقة عدة ألبومات فنية منها "جنون الديسكو، ليالي زمان، دبدوبة التخينة، لا عجبوا كدة ولا كدة”، كما شاركت الفرقة في فيلم “ابني حبيبي”، ولم تكمل الفرقة مشوارها الفني بسبب زواج عضوات الفرقة واحدة تلو الأخرى، وبعدها تفرغ الفنان عزت أبو عوف، والفنانة مها أبو عوف للتمثيل.

في بداية التسعينيات اتجه عزت أبو عوف إلى التمثيل وكانت بدايته مع المخرج خيري بشارة في فيلم "آيس كريم في جليم" مع "عمرو دياب" و"حسين الإمام" و"سيمون"، وانطلق بعدها وشارك في العديد من الأفلام أبرزها كشف المستور، حرب الفراولة، بخيت وعديلة، طيور الظلام، ليلة ساخنة، امرأة هزت عرش مصر، حسن اللول، بنات وسط البلد، السفارة في العمارة، ما تيجي نرقص، مطب صناعي، واحد من الناس، حسن ومرقص، بوبوس، لا تراجع ولا استسلام وعمرو سلمى وغيرها