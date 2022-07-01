انت الان تتابع تفاصيل خبر «شهدت استعراض إنجازات الرئيس».. دوت الخليج يرصد احتفالات مستقبل وطن بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708267/شهدت-استعراض-إنجازات-الرئيس-تحيا-مصر-يرصد-احتفالات-مستقبل-وطن-بالذكرى-التاسعة-لثورة-30-يونيو

يرصد موقع دوت الخليج ، احتفالات حزب مستقبل وطن بكافة محافظات الجمهورية والتي شارك فيها أيضا حزب الشعب الجمهوري وحزب مصر الحديثة بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، والتى تضمنت استعراض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية وما تحقق أيضا من جهود تنموية بمختلف المجالات.

الميادين شهدت أجواء احتفالية ضخمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، حيث عرضت شاشات العرض الموجودة بالميادين إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار الـ 8سنوات الماضية وذلك بمختلف المجالات التى شهدتها مصر، ولاسيما الجهود التنموية وتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب وقوى الشر.

حزب مستقبل وطن وبمشاركة حزب الشعب الجمهورى ومصر الحديثه، نظموا عددا من الاحتفاليات في عدة محافظات احتفالا بهذه الذكرى التي أصبحت رمزا للعزة والكرامة.

كما نظم الأحزاب احتفالية في محافظة " الدقهلية " تخليدًا لذكرى واحدة من أهم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث.

الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة

كما شهدت محفاظتي الغربية والأقصر، مظاهر احتفالية لحزب مستقبل وطن بالمحافظات تخليدًا لذكرى واحدة من أهم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث ، و تجدد العهد على السير معًا خلف قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ثورة الثلاثين من يونيو، سطرت ملحمة شعبية ستبقى خالد في أذهان المصريين، حيث بدأت مصر مرحلة جديدة من عهدها في بناء الحاضر وتأمين المستقبل وتحقيق أمال الشعب وتطلعاته، فكتبت بأحرف من نور عصر جديد من البناء والتنمية.

فبعد مرور تسع سنوات من الجد والعمل، نصل الآن إلي أعتاب جمهورية جديدة، ليس فقط إسماً ولكن واقع ملموس علي الأرض، ولكن مازال هناك الكثير والكثير ليتحقق، فـمصر تستحق الكثير والكثير.

فالجمهورية الجديدة طرقت كل الأبواب، فتحت كل المجالات، وخاطبت كل الفئات، فالهدف الأكبر هو النهوض والتقدم لصالح المواطن المصري، فالمعركة لم تعد معركة البناء والتنمية إلا ضرورة مُلحة، ولم يعد مصطلح «تمكين الشباب» مجرد مصطلحا دعائيًا بل أصبح واقعًا ملموساً يؤكد الرؤية المستقبلية للدولة المصرية التى اتخدت العديد من الخطوات والإجراءات التى رسخت مبدأ "تمكين الشباب". ‎

محافظة الدقهلية.. ومظاهر الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو المجيدة

محافظة " الإسكندرية" ومظاهر الاحتفالية بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

محافظتي " مطروح - المنيا " ومظاهر الاحتفالية بذكرى ثورة ٣٠ يونيو