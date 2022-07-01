انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الشؤون الإسلامية تطلق مبادرة لتوزيع الورود والمضلات وعبوات المياه المبردة على ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708275/وزارة-الشؤون-الإسلامية-تطلق-مبادرة-لتوزيع-الورود-والمضلات-وعبوات-المياه-المبردة-على-ضيوف-الرحمن-بالمدينة-المنورة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، مبادرة لتوزيع المضلات الشمسية الواقية من أشعة الشمس والعبوات المبردة من المياه، وعدد من الورود على الحجاج ضيوف الرحمن في جامع ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة.

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وشارك مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، والمدير العام للموارد البشرية بالوزارة، وفرق المتطوعين في تنفيذ المبادرة، والتي تأتي لخدمة ضيوف الرحمن في عدد من المساجد الكبيرة والتاريخية بالمدينة المنورة، ضمن خطة الوزارة لموسم حج هذا العام.

ويستمر توزيع ما يقارب 1000 مضلة واقية من الشمس، و1300 عبوة من المياه المبردة يومياً على الحجاج والمعتمرين حتى اليوم السابع من ذي الحجة.

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استقبال حجاج بيت الله الحرام وتباشر في توعيتهم بأمور دينهم ومناسكهم من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة. وتقدم الرئاسة العديد من الخدمات التوعوية والتعليمية في موسم حج هذا العام من خلال نشر المطبوعات بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية والنصح من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه ضيوف الرحمن, وتقديم البرامج المختلفة والنوعية في التوعية والإرشاد التي تقوم على ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعةً بواسطة المترجمين, وترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة, وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، كما تقوم عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة.

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وخصصت الرئاسة من خلال الإدارة العامة للتطويف والمطوفين: أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يُشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي كما تقوم إدارة شؤون إرشاد السائلين بإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم.

كما تقدم الرئاسة للمستفتين عن شعيرة الحج والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح خدماتها من خلال توزيع المشايخ في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام عبر(10) مواقعٍ داخل المسجد الحرام كما يوجد (٢٣) كابينة هاتف و (٧) مواقع للرد على السائلين يقوم عليها (١٠٠) من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (٢٤) ساعة.

وتعمل الخدمات الذكية لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على الروبوت التوجيهي الذكي والذي يقوم على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات مختلفة.

رئاسة شؤون الحرمين تقدم خدمات توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن على مدار الساعة

فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم, إضافةً إلى التوعية الرقمية التي تسّهل على القاصدين تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الهدي النبوي الشريف، وهي عبارة عن طاولات رقمية متوفر بها أجهزة لوحية تفاعلية.