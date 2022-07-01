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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /708274/متى-موعد-عيد-الأضحى-2022-موعد-صلاة-عيد-الأضحى

متى موعد عيد الأضحى، من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها المواطنون؛ لمعرفة موعد عيد الأضحى المبارك 2022، حيث تصدر البحث عن موعد عيد الأضحى المبارك مؤشرات جوجل ومحركات البحث المختلفة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى المبارك 2022

وينشر موقع دوت الخليج، موعد عيد الأضحى المبارك 2022، وموعد وقفة عرفة، كذلك الإجازات الرسمية لعيد الأضحى.

موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أول أمس الأربعاء، أنه تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريًّا، بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1443 هجريًّا، الموافق 29 من شهر يونيو لعام 2022، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد تحقق شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوت رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريًّا.

متى موعد عيد الأضحى 2022

وأوضحت دار الإفتاء، أن أمس الخميس هو أول أيام شهر ذو الحجة، وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، فيما يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، السبت الموافق 9 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022

ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى لمدة 4 أيام بداية من 8 يوليو إلى يوم 12 من ذات الشهر.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

يبحث الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022، حتى لا يفوتهم موعد صلاة عيد الأضحى، والذي يكون في صباح اليوم العاشر من ذي الحجة في الساعات الأولى من الصباح بعد صلاة الفجر، والذي يتم تحديده قبله بيوم حتى يتم إعلان موعد صلاة عيد الأضحى بكل دقة.

طريقة صلاة عيد الأضحى 2022

بالإضافة لموعد صلاة عيد الأضحى 2022، يبحث الكثير عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2022، وهي كالآتي:

1- صلاة عيد الأضحى تكون ركعتان يلزمهما النية أن تكون صلاة العيد.

2- يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام ثم يتبعها بـ7 تكبيرات، ثم قراءة سورة الفاتحة وبعدها ما تيسر من القرآن، ويفعل المصلون مثله.

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