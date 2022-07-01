حياة كريمة.. تنفيذ 5 آلاف مشروع بالمرحلة الأولى للمبادرة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 01:26 مساءً - رغم الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها كل دول العالم، فإن مصر من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" قادرة على تغيير وجه القرى المصرية من خلال استكمال مشروعات المبادرة على مستوى الجمهورية.

وتمكنت المبادرة من الانتهاء من تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروع بالإضافة إلى 5700 مشروع تجاوزت معدلات تنفيذها النسب المقررة لها خلال الوقت الحالى.

ويبلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة 30600 مشروع يجرى تنفيذها فى كل القرى المصرية خالد جمال عبد الناصر منسق القطاع التنفيذى والميدانى بمؤسسة حياة كريمة، قال إن المبادرة مستمرة فى تقديم نشاطها فى قرى الريف المصرى وتنفيذ مشروعاتها.

وأوضح أن الرئيس السيسى أكد استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة وسنظل مستمرين وتابع المنسق الميدانى بالمؤسسة:

رصدنا احتياجات القرى وكان هناك فريق لتلبية هذه الاحتياجات بالقرى.

وأوضح أنه بنهاية هذا العام سيكون تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من رصد احتياجات قرى حياة الكريمة التى تشملها المرحلة الثانية.