التعليم تحدد خطوات التعامل مع العذر القهرى قبل امتحان الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وأسفر الحادث عن إصابة الطلاب بكدمات متفرقة وحالات هلع، إضافة إلى حالة شرخ فى الحوض لطالبة، قد تعوقها عن استكمال الامتحانات، وقال اللواء نادر نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتنظيم لجنة خاصة للطالبة إذا سمحت حالتها باستكمال الامتحانات.

هذه الحادثة فتحت المجال للتساؤل حول: كيف يتصرف طالب الثانوية العامة إذا تعرض لعذر مرضى، يمنعه من استكمال الامتحانات، حتى لا يفقد الدرجات؟

وفى هذا الصدد، حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة من الدور الأول للدور الثانى بالدرجة الفعلية، حال تعرض الطالب لعذر مرضى يمنعه من استكمال الامتحانات.

تأجيل الامتحانات من الدور الأول إلى الدور الثانى بالدرجة الفعلية

وحدد الكتاب الدورى خطوات يجب على ولى أمر الطالب اتباعها لتأجيل الامتحان بالدرجة الفعلية كالتالى:

- عرض الطالب على اللجنة الطبية العامة بالمديرية التعليمية التابع لها، فور حدوث العذر المصرى، والتى بدورها تعرضه على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

- التقدم بالمستندات التى تثبت حالة الطالب للإدارة التعليمية التابع لها، والتى تتولى عرضها على إدارة شؤون الطلاب بالإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة ( ولا تقبل الوزارة الطلبات من أولياء الأمور) على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ غياب الطالب.

المستندات المطلوبة

- خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة.

- موافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثانى لظروف الطالب المرضية.

- صورة من رقم جلوس الطالب.

- بيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضح به المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التى يجب اتباعها حال تعرض الطالب لعذر مرضى مفاجئ أثناء أداء الامتحان، يحون دون استمراره فى أداء هذا الامتحان، كالتالى:

حال حدوث عذر مرضى أثناء الامتحان

- يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى حكومى لتقرير حالته المرضية.

- على ولى الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتى تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة.

المستندات المطلوبة لتأجيل الامتحان بالدرجة الفعلية

- تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية.

- إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة ( محضر إثبات حالة، صورة استمارة 6 د، معتمدة من لجنة النظام والمراقبة تثبت فيه ما حدث للطالب أثناء الامتحان)

جدير بالذكر أن الطالب الذى يرسب فى مادتين بحد أقصى فى امتحان الدور الأول، أو الذى يتغيب عن الامتحان فى مادتين بحد أقصى دون عذر قهرى يدخل امتحان الدور الثانى بنصف درجة النهاية العظمى للمادة، أو يعيد العام الدراسى فى المواد محل الرسوب بالدرجة الفعلية.

وانطلقت امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، يوم الأحد الماضى 26/6/2022، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويوم الأحد المقبل، يؤدى طلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا.