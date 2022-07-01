كوت ديفوار: نتطلع للاستفادة من خبرة مصر فى زراعة الأرز

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة والتنمية الريفية بكوت ديفوار كوبينان كواسى ادجومانى عمق الروابط "التاريخية" التى تجمع بين بلاده ومصر فى العديد من المجالات والتى تعززها العلاقات المتميزة والتوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الإيفوارى الحسن أواتارا.





وأعرب الوزير الإيفوارى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته إلى القاهرة - عن رغبة بلاده فى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة والمتميزة فى مجالى الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأوضح أن كوت ديفوار تتطلع أيضا للاستفادة من خبرة مصر فى مجال زراعة محصول الأرز خصوصا وأن مصر تعد دولة كبيرة فى المجال الزراعى، مشيرا إلى أنه عقد خلال الزيارة مباحثات مثمرة مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون فى القطاع الزراعى وتبادل الخبرات فى هذا المجال لاسيما فيما يتعلق ببناء القدرات والتدريب وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى المجال الزراعى.

واستعرض الوزير الإيفوارى السياسة التى تنتهجها بلاده فى قطاع الزراعة باعتبارها المنتج الأول للكاكاو والكاجو.

وأشاد بتنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الثالثة التى شارك فيها مؤخرا بالقاهرة والذى يتيح مناقشة وتبادل الأراء حول التحديات التى تواجهها القارة الأفريقية ولاسيما ما يتعلق بالطاقة والغذاء فى ضوء ما يشهده العالم من أزمة حالية.

وشدد ادجومانى على أهمية تعزيز وتوثيق التعاون والتنسيق بين البلدان الأفريقية لكى نكيف سياساتنا ذات الصلة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو إدارة الأزمات.

وأضاف أنه استعرض خلال المؤتمر خطة كوت ديفوار لأنه إذا ما تم سوء استخدام وإدارة المياه فى الأحواض العابرة للحدود، فإن ذلك يؤدى إلى صراعات حول المياه، وعلى مستوى كوت ديفوار قدمنا تجربتنا وهى عبارة عن مشروع يطلق عليه وساجو نتقاسمه مع ثلاث دول ونعمل على أن تستفيد البلدان من المشروع.

وأكد أهمية التضامن لاسيما وأن ما يقرب من 60 % من سكان إفريقيا يعانون من المجاعة، وأكثر من 20 % لا يحصلون على مياه الشرب وأكثر من نصفهم لا يستطيعون الوصول إلى مصدر للطاقة الجيدة.

وشدد على ضرورة العمل على دمج وصياغة آليات التنمية الاقتصادية الإقليمية الثلاثية "المياه والطاقة والغذاء" التى تربط بين مختلف العوامل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا.

كما دعا الوزير الإيفوارى إلى بناء إطار تعاون إقليمى لتشجيع الحوار بين الدول التى تشترك فى أحواض عابرة للحدود، باعتبار أن التعاون الإقليمى هو السبيل الوحيد الذى يمكن أن يقودنا إلى نتائج "الرابح- الرابح" وهذا هو الموقف الذى يجب أن نتبناه من الآن فصاعدا، بدلا من البحث عن حلول فردية للمشاكل المشتركة التى تؤثر علينا جميعا.

واعتبر أن تنفيذ هذا الإطار للتعاون الإقليمى من شأنه أن يؤدى إلى إعادة اقتصادات القارة إلى مسار التنمية، فضلا عن المساهمة فى تحقيق الاستقرار فى بلداننا الإفريقية.