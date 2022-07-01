أكاديمية الشرطة تنظم ورشة بعنوان «مواجهة مخططات إسقاط الدولة»

جدة - نرمين السيد - نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين على مدار 4 أيام





وجاءت تلك الورشة إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكرى لدى مختلف الكوادر البشرية بها لاسيما فى ظل التحديات التى يواجهها الأمن القومى. وناقشت الورشة التدريبية عددا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى المصرى، وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة. واختتمت فعاليات الورشة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين بها لكيانات الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين.

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