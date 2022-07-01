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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708271/تاريخ-مواجهات-الأهلي-وبتروجيت-قبل-مواجهة-نصف-نهائي-كأس-مصر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواجهة قوية أمام نظيره بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر ، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء غد السبت الموافق 2 من يوليو الجاري.

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وتعد مواجهة الغد، هي الأولى للمدرب الجديد ريكاردو سواريس، الذي تولى قيادة الفريق بداية من أمس الخميس ، خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت

سبق وأن تواجه الأهلي أمام فريق بتروجيت، في 25 مباراة في الدوري وكأس مصر، كان الفوز حليف الفريق الأحمر في 20 مباراة، وساد التعادل بينهما في 5 مواجهات، ولم يتمكن الفريق البترولي من تحقيق أي انتصار على المارد الأحمر.

سجل لاعبو الفريق الأحمر 52 هدفاً ، فينا استقبلت شباكه 12 آخرين.

ويعد عماد متعب نجم الفريق المعتزل، هو هداف مواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف، ويأتي خلفه الرباعي محمد أبو تريكة، عبدالله السعيد، فلافيو، وليد سليمان، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

أول مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز في نوفمبر من دوري عام 2006، وقتها فاز الأهلي برباعية نظيفة ، وللمصادفة آخر مواجهة جمعت فيما بينهما كانت في دوري عام 2018، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف نظيفة أيضاً.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الفريق البترولي في 15 مناسبة، فيما تمكن بتروجيت في مباراة وحيدة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

ومن المتوقع أن يدخل ريكاردو سواريس المدير الفني للمارد الأحمر ، مباراة الغد بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، محمد شريف.