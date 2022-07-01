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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708270/النائب-عبدالمنعم-عبدالعليم-يطالب-بضرورة-تخفيص-فواتير-الكهرباء-للأم-المعيلة-والأيتام-وذوي-الاحتياجات-الخاصة

تقدم النائب عبدالمنعم عبد العليم، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة سنورس وطامية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجدد، ووزير التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة التعاون لإيجاد حلول تعاونية لإعفاء أو تخفيض فواتير الكهرباء عن كل من المرأة المعيلة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً لارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

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تخفيص فواتير الكهرباء للأم المعيلة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة

وقال عبدالعليم، إن هناك وزارات نفذت ذلك بالفعل كوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في إعفاء هذه الفئات من المصروفات، متسائلًا لماذا لا تقتدي وزارة الكهرباء بهذه الوزارات؟.

وأشار عبد العليم، إلى ضعف دخل هذه الأسر في مقابل غلاء الأسعار المستمر مما يؤدي إلي سوء أحوالهم مع العلم أن الرئيس دائمًا ما يشير إلى ضرورة الاهتمام بهذه الفئات، واحتضان الدوله لهم ورعاية مصالحهم واحتياجاتهم.