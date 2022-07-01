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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708269/من-القرآن-والسنة-دعاء-اليوم-الثاني-من-ذي-الحجة-2022

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة.. تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهي من الأيام التي يستحبأن يتقرب العبد فيها إلى الله بالعبادات من ذكر وصوم وجميع أعمال الخير والبر، وعلى الأخص الدعاء، والذي يعتبر من أفضل العبادرات، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ..».

دوت الخليج

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة.. ويكثر المسلمون في كل بقاع الأرض من الدعاء في تلك الأيام العشر، لذلك زادات عمليات البحث لمعرفة أفضل الأدعية التي يدعي بها المسلم في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة، وإن كان لا يوجد دعء خاص يدعى به في هذه الأيام إلا ما روي من الدعاء في يوم عرفة.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث حسنه الألباني.

دعاء اليوم الثاني من ذي الحجة 2022

وهناك عدد من الأدعية المأثورة، ومنها التي ورد في القرآن ومنها التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم،

أدعية من القرآن الكريم

"رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ" "رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ" "فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" "رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" "رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ".

أدعية مستحبة من السنة

هناك أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: "اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدِني، وعافِني وارزقني" "اللهم اغفِرْ لي ما قدمتُ وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدِّم وأنت المؤخِّر، وأنت على كل شيءٍ قدير" "اللهم أعوذ برضاك مِن سخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيت على نفسك" "اللهم ربَّ السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالقَ الحب والنوى، ومنزلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته"

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