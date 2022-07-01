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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708266/المفوضية-الأوروبية-أوكرانيا-مرشحة-بقوة-لعضوية-الاتحاد

دوت الخليج

وقالت فون دير لاين إن :" أوكرانيا اصبح الآن لديها توجه أوروبي واضح"

المفوضية الأوروبية: عضوية الاتحاد فى متناول يد أوكرانيا

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن :" عضوية الاتحاد فى متناول يد أوكرانيا ولقد أصبحت مرشحة بقوة لهذه العضوية، إلا انها أضافت أن المؤسسات فى أوكرانيا بحاجة إلى أشخاص المناسبين فى المناصب العليا".

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وافق الأسبوع الماضي على منح كل من أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

لحظة تاريخية

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وصف هذه القرار بلحظة التاريخية وهنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدوفا مايا ساندو فى تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر وأضاف :" لدينا مستقبل معا"

ومن ناحية أخري قال الرئيس الأوكراني :" انها لحظة فريدة وتاريخية فى العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي " مضيفا أن :" مستقبل أوكرانيا هو صلب الاتحاد الأوروبي"

ويذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تستمر لعدة أشهر وحددت روسيا فيها العديد من الأهداف منها منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو وهو ما تراجع عنه النظام الأوكراني بعد أن شنت روسيا حملتها العسكرية وهى حرب حصدت أرواح المئات والآلاف من الجانب الروسي والأوكراني وجعل النظام الأوكراني يقلل من سقف المطالب إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وهو ما أثار حفيظا بعد الدول الأوروبية من هذا المطلب الأوكراني كالدنمارك وهولندا.