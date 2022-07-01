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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708265/أجواء-حارة-وارتفاع-نسبة-الرطوبة-حالة-الطقس-في-مصر-اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، على محافظات مصر، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر.

التوقعات الجوية في مصر اليوم الجمعة

وأوضحت الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيكون هناك ارتفاعًا في نسية الرطوبة نهارًا، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلًا.

حالة الجو في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن تنشط الرياح مساءً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فيما يسود جو غائم جزئيًا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمال الغربية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على كافة أنحاء مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 36 24

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 23

العريش 31 22

رفح 31 21

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 35 24

طابا 32 21

كاترين 31 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 38 26

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

إدفو 40 27

أبوسمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 25

حلايب 34 27

رأس حدربة 33 27